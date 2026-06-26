Nacida para correr: la pochoclera del auto de Toretto que enloquece a los fans de Rápidos y Furiosos

Pasaron 25 años desde el estreno de la primera película de Rápidos y Furiosos, una saga que mantiene intacta su popularidad. Con el regreso del filme a los cines por su aniversario, también llega una llamativa pochoclera 3D inspirada en uno de sus vehículos más icónicos.

La estrella de este lanzamiento es una réplica del mítico Dodge Charger R/T que maneja Dominic Toretto. Desde que se dieron a conocer las primeras imágenes, el producto despertó el entusiasmo de los seguidores de la franquicia protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker.

A diferencia de los baldes tradicionales, esta versión utiliza todo el vehículo como recipiente para los pochoclos. Para acceder al interior, se abre el capó, que incluye la característica toma de aire y el motor expuesto que hicieron reconocible al auto en la película original.

Por tratarse de una edición conmemorativa, el diseño incorpora un nivel de detalle superior al habitual. La réplica respeta elementos emblemáticos del modelo visto en pantalla, como las llantas y varios acabados que le aportan una apariencia más cercana a una pieza de colección.

Otro detalle que llamó la atención es que las ruedas pueden girar, algo poco frecuente en este tipo de productos. Además, la pochoclera se comercializa junto a vasos temáticos con referencias al aniversario de la saga y a la idea de la "familia", uno de los conceptos centrales de la historia.

Así es la increíble pochoclera que llega con el relanzamiento de Rápidos y Furiosos en cines.

El lanzamiento coincide con el regreso de la primera película de Rápidos y Furiosos a los cines. El reestreno internacional comenzará el 21 de agosto y forma parte de las celebraciones por los 25 años de una franquicia que marcó a varias generaciones de espectadores.

Para quienes siguen la saga desde sus inicios o coleccionan objetos relacionados con el mundo de los autos, esta edición especial aparece como una de las piezas más atractivas de los últimos años.

Su valor simbólico radica en que homenajea la película que dio origen a todo el fenómeno antes de la expansión de la historia hacia producciones cada vez más espectaculares.

¿Se podrá conseguir la pochoclera 3D en Argentina?

Por el momento, la información oficial confirma que el relanzamiento de la versión remasterizada de Rápidos y Furiosos tiene fecha para el 21 de agosto de 2026 en Estados Unidos.

En el caso de Argentina, las salas de cine están dentro del plan de distribución internacional para este tipo de aniversarios. En experiencias similares con reestrenos de clásicos, los grandes complejos locales suelen sumarse al estreno global o hacerlo con una diferencia de pocos días, dependiendo de la programación de cada cadena.

En cuanto a la pochoclera coleccionable, todavía no hay confirmación local concreta, aunque es habitual que este tipo de productos llegue al país. Las principales cadenas de cine suelen trabajar con stock limitado de baldes premium y los encargos se realizan con bastante anticipación.

De hecho, en muchos casos se activa una preventa online a través de las plataformas de "Candy" de los complejos, semanas antes del estreno. Ahí es donde suelen agotarse rápidamente las ediciones más buscadas.

Este tipo de lanzamientos con autos o figuras de gran tamaño suele tener cupos reducidos en Argentina, principalmente por cuestiones de importación y logística. Por eso, muchas veces se agotan en preventa o durante los primeros días de venta para socios, antes de llegar a los cines.

Rápidos y Furiosos se estrenó en cines en 2001, cumpliendo 25 años en 2026.

Por eso, la recomendación es seguir de cerca los anuncios de las cadenas de cine a partir de julio. Si se confirma la llegada simultánea con el estreno de agosto, los combos y la pochoclera del Charger no deberían tardar en aparecer en la oferta local.

La historia original de la película sigue a un policía encubierto de Los Ángeles, interpretado por Paul Walker, que se infiltra en el mundo de las carreras callejeras ilegales para investigar robos de camiones en movimiento.

Con el tiempo, su misión se complica al estrechar lazos con Dominic Toretto, el líder del grupo interpretado por Vin Diesel, y con su entorno más cercano. En medio de esa doble vida entre la ley y el mundo criminal, el protagonista se ve obligado a elegir lealtades, mientras la confianza, la velocidad y el peligro terminan cruzándose en la calle.