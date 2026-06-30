"Nos has salvado, estamos agradecidos": la tierna y divertida pochoclera de Toy Story disponible en Argentina

El estreno de la nueva película de Toy Story no solo trajo de regreso a sus personajes más queridos, sino también nuevas pochocleras coleccionables. A la mochila que ya había causado furor, ahora se le suma un balde 3D inspirado en los tiernos marcianitos.

La "palomera" ya puede conseguirse en una de las principales cadenas de cines de Argentina. A diferencia de un balde tradicional, esta edición reproduce en 3D a los icónicos hombrecitos verdes de tres ojos que conquistaron a los fanáticos de la saga.

Los marcianitos aparecieron por primera vez en Toy Story como unos curiosos extraterrestres atrapados en la máquina de premios de Pizza Planeta, pero uno de sus momentos más recordados llegó cuando, en la segunda cinta, el Señor Cara de Papa los rescató y ellos respondieron con la inolvidable frase: "Nos has salvado, estamos agradecidos", que quedó grabada en la memoria de varias generaciones.

Con el paso de las películas, estos pequeños personajes ganaron cada vez más protagonismo y terminaron por convertirse en algunos de los favoritos del universo de Toy Story, pese a sus escasas apariciones en pantalla.

La pochoclera mantiene todos los detalles característicos de los marcianitos: los tres ojos, la antenita y el traje espacial. La tapa se abre desde la boca del personaje, donde se colocan los pochoclos para disfrutar durante la función.

La cadena confirmó el lanzamiento de esta pieza coleccionable tras el estreno de Toy Story 5 en Argentina, aunque aclaró que la disponibilidad depende de cada complejo.

Por ese motivo, lo más recomendable es consultar en el cine más cercano antes de acercarse. Debido a su diseño, tamaño y nivel de detalle, todo indica que esta pochoclera se convertirá rápidamente en uno de los objetos más buscados por los coleccionistas y fanáticos de la franquicia.

¿De qué trata Toy Story 5?

Toy Story 5 se estrenó en los cines argentinos el 18 de junio y presenta una historia que pone el foco en un tema muy actual: cómo la tecnología cambió la forma en que los chicos juegan. En esta nueva aventura, los juguetes deberán competir con las pantallas para volver a captar la atención de su dueña.

Bonnie, que ya tiene 8 años, recibe un nuevo dispositivo llamado Lilypad, una tableta interactiva con forma de rana. A partir de ese momento, comienza a dejar de lado a Woody, Buzz y el resto de los juguetes, lo que desencadena el principal conflicto de la película.

Toy Story 5 presenta una problemática muy actual en los niños.

Mientras tanto, Woody, que al final de la cuarta entrega había tomado otro camino, vuelve a reunirse con sus viejos amigos tras un llamado de Jessie. En ese recorrido descubre una realidad preocupante: cada vez hay más juguetes olvidados porque los dispositivos electrónicos ocupan el centro del entretenimiento infantil.

Con ese panorama, el grupo intentará que Bonnie recupere el interés por los juegos tradicionales y vuelva a valorar la imaginación y las aventuras que solo los juguetes pueden ofrecer.

Como si eso no alcanzara, los protagonistas también deberán enfrentarse a un inesperado enemigo: un grupo de 50 muñecos de Buzz Lightyear que quedaron atrapados en un modo de funcionamiento defectuoso y se convertirán en una amenaza para todos.