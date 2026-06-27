La pochoclera más original del cine: una réplica de cámara a escala que homenajea su tecnología

La creatividad de las cadenas de cine para lanzar coleccionables parece no tener límites. Ahora, una pochoclera despertó la atención de todos por su particular diseño: una réplica a escala de una cámara IMAX, una de las tecnologías más emblemáticas de la industria cinematográfica.

Este particular balde acompañará el estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, sumándose al ya lanzado Caballo de Troya. La elección no es casual: el director filmó la producción íntegramente con cámaras de 15/65 mm, una apuesta técnica inédita para una superproducción de ficción.

Para celebrar ese hito, la cadena de cines decidió convertir la propia herramienta utilizada durante el rodaje en el gran coleccionable del lanzamiento. Así, la cámara que hizo posible la película pasó a convertirse en la inspiración de una de las pochocleras más llamativas.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los fanáticos es el visor ubicado en la parte trasera. Al mirar a través de él y accionar un botón, se ilumina una luz LED que permite ver un fotograma de La Odisea en el formato ampliado característico de IMAX.

La pochoclera también reproduce con gran fidelidad la apariencia de una cámara real. Su diseño incluye el lente frontal, los compartimentos donde se almacena la película y otros elementos que imitan la estructura del equipo utilizado para el rodaje.

En cuanto a su función principal, el recipiente para las palomitas se encuentra en la parte superior. Para acceder, hay que retirar una tapa que simula el cargador de cinta de la cámara. Su capacidad ronda los 3 litros de pochoclo.

El coleccionable salió a la venta a comienzos de junio en Estados Unidos con un valor cercano a los 50 dólares. La demanda fue tan alta que las existencias se agotaron en pocos minutos tras su lanzamiento.

La pochoclera de La Odisea cuenta con un visor que permite ver un fotograma de la película.

La producción limitada convirtió rápidamente a la pochoclera en una pieza muy buscada por fanáticos y coleccionistas. Como consecuencia, comenzaron a aparecer publicaciones de reventa con precios que triplican su valor original, incluso antes del estreno de la película.

¿De qué trata La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan?

En su próximo proyecto, Christopher Nolan se adentra en uno de los relatos más influyentes de la literatura universal. La Odisea llevará a la pantalla grande la historia de Odiseo, el legendario rey de Ítaca.

La trama comienza después de la Guerra de Troya. Aunque la batalla ya terminó, el protagonista todavía tiene un desafío mucho más difícil por delante: regresar a su hogar. El viaje se convierte en una aventura llena de amenazas, encuentros inesperados y pruebas que pondrán al límite su ingenio y capacidad de supervivencia.

Durante su recorrido aparecen figuras emblemáticas de la mitología griega, además de criaturas y fuerzas que intentan impedir su regreso. Cada obstáculo representa un nuevo desafío para un héroe que lucha por volver con su familia tras años de ausencia.

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a los cines argentinos el 16 de julio.

Mientras tanto, en Ítaca crece la incertidumbre. La prolongada ausencia del rey provoca una disputa por el poder, lo que obliga a Penélope y a Telémaco a resistir las presiones de quienes buscan ocupar el trono.

La película está basada en el célebre poema atribuido a Homero, aunque Nolan incorporó una mirada propia para adaptar la historia al cine moderno. El proyecto también destaca por su ambiciosa producción y por reunir a un elenco de primer nivel encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, junto a otras reconocidas figuras de Hollywood.

El estreno en los cines argentinos está previsto para el 16 de julio y ya figura entre las producciones más esperadas de los próximos años.