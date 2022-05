Tras el impactante final de la última temporada, que dejó a todos los fanáticos con la boca abierta, el miércoles 4 de mayo llega a Netflix El Marginal 5, la temporada final de la exitosa serie argentina que causó furor en el mundo entero.

Semanas atrás, comenzó la cuenta regresiva, cuando la plataforma de streaming lanzó un tráiler de los nuevos episodios, que marcarán el final de la historia de los personajes que cautivaron al público.

La trama continuará luego del escape de Diosito (Nicolás Furtado) y Pastor (Juan Minujín) del penal de Puente Viejo, aunque este último fue recapturado por quedarse a ayudar a Emma, quien se encontraba herida.

Por lo que se aprecia en el adelanto, en Puente viejo se reúnen los grupos que luchan por el control del penal para el choque definitorio que enfrentará a Mario Borges con la Sub-21; mientras Antín, el personaje de Gerardo Romano, vuelve a estar en el ojo de la tormenta.

Esta última entrega está compuesta por 6 episodios. "De todos los momentos de la quinta temporada yo elijo el final”, afirmó Pablo Culell, socio de Sebastián Ortega en Underground Producciones, en diálogo con Clarín.

¿Cuáles son las novedades de la última temporada de "El Marginal"?

"Pastor y Diosito, separados luego de la fuga frustrada, enfrentan nuevos peligros y desafíos para sobrevivir. Uno quedó encerrado, el otro buscando un lugar fuera de los muros, ambos tendrán que enfrentarse a las consecuencias de sus actos y reparar los daños del pasado. Mientras tanto, en el interior de Puente Viejo, las disputas por el poder recrudecen. Borges, James y Bardo, frente a César y la Sub21, se encaminan a un ajuste de cuentas brutal. Todo bajo la atenta mirada del 'renovado' director, Sergio Antín.", dice la sinopsis oficial de Netflix.

Para esta temporada el elenco fue renovado y habrá algunos regresos. Uno de los personajes originales y que marcó el comienzo de la historia vuelve a reencontrarse con Pastor: Se trata de Luna Lunati, interpretada por Maite Lanata.

Además, se suman nuevos personajes, como la jueza interpretada por Maria Leal o Medina (Jorge Prado), el jefe de los Renacidos: unos fanáticos religiosos que cobran un diezmo a los trabajadores en los pabellones.

¿Cuándo sale El Marginal 5 en Netflix?

La temporada final de El Marginal se estrena el mércoles 4 de mayo en todo el mundo.

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM

México: 01:00 AM

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 02:00 AM

Venezuela, Bolivia, Chile y Puerto Rico: 03:00 AM

España: 09:00 AM