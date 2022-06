La plataforma HBO le trajo una enorme alegría a los fanáticos de "Game of Thrones", luego de anunciar que se encuentran en la preparación de una secuela basada en Jon Snow, uno de los personajes más importantes de la saga.

Al igual que en las anteriores ocho temporadas, el heredero del Trono de Hierro será interpretado por Kit Harington, quien fue dominado en dos ocasiones a un premio Emmy por ello.

Este esperado spin off relatará los acontecimientos posteriores de lo que ya se vio alrededor de estas ocho temporadas, y despejará las varias dudas que giran en torno al querido personaje de Jon Snow.

La secuela mostrará todo lo que no vimos sobre Jon Snow.

La noticia que dejó boquiabiertos a los fieles seguidores de una de las series más taquilleras del mundo, fue anunciada de manera oficial este viernes. A través de un comunicado de prensa, la cadena reveló que ya habían logrado llegar a un acuerdo con Kit Harington, el gran protagonista.

Respecto a este tema, The Hollywood Reporter, una revista cinematográfica estadounidense, dio algunos detalles e indicó que el actor británico ya habría dado luz verde para seguir adelante con el proyecto.

Los diversos proyectos sobre la exitosa serie

Lo cierto es que no es el primero ni el último spin off que la plataforma HBO lanzó. De hecho, el próximo 21 de agosto se estrenará "House of the Dragon", precuela que se desarrolla 200 años antes de la serie original, y además, contará todos los detalles sobre la historia de la Casa Targaryen.

Incluso, la cadena de televisión ya anunció que luego de este primer estreno, la precuela pasara a estar disponible dentro de su plataforma de Streaming.

Asimismo, el éxito de la serie fue tan grande que, actualmente, hay siete proyectos derivados de "Game of Thrones", tales como "Tales of Dunk and Egg", "10,000 Ships", " 9 Voyages" o "Flea Bottom".

A pesar de que la secuela sobre la vida de Jon Snow ya se encuentra en desarrollo, lo cierto es que la decisión puede no ser definitiva. Recordemos que, HBO ya canceló anteriormente una serie derivada de "Game of Thrones", luego de haber invertido diez millones de dólares, e incluso, después de haber rodado el piloto.

La serie batió récords de audiencia en varias partes del mundo.

En este caso, la plataforma iba a llevar adelante una precuela desarrollada miles de años antes que la serie original. Incluso, iba a mostrar los acontecimientos previos al momento clave de Game of Thrones, en donde los Targaryen conquistaron Poniente.

A diferencia de la próxima secuela sobre Jon Snow, esta iba a ser protagonizada por una actriz que nunca había participado de la exitosa serie, Naomi Watts.