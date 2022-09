Cuando se va acercando la hora de la merienda, a muchos nos gustaría tener cerca unos buenos "bizcochitos" de manteca para acompañar con el mate.

En ese horario, en donde va cayendo la tarde, la a gran mayoría le despierta hambre, y estos bizcochos son la opción ideal para comer a la hora de la merienda.

Sin embargo, no siempre tenemos cerca una panadería, ni tampoco disponemos de mucho tiempo o movilidad para ir a comprarlos.

Para aquellos momentos, en los que solo dependemos de nuestras manos y de nuestra cocina, debemos actuar por nuestros propios medios, y confiar en aquel lado culinario que tenemos escondido.

Se pueden cocinar realizando distintas formas.

Sin lugar a dudas, no hay nada que se compare con el sabor de un bizcocho casero, hecho por nosotros mismos, y recién salido del horno.

A pesar de que muchos no confían en sus dones culinarios a la hora de encarar una receta de este tipo, lo cierto es que esta no requiere de ninguna experiencia previa en la cocina.

Solo necesitamos tener los ingredientes necesarios para llevarla a cabo, un poco de paciencia, y, por supuesto, un rico mate para lograr una merienda soñada, aunque bastante sencilla.

Aunque el nombre ya lo dice todo, hay muchas personas que continúan confundiéndose los "bizchochitos" de grasa con los de manteca. La diferencia es que, al hacerlos de manteca, se reemplaza la grasa por margarina o manteca, y también se coloca una menor proporción.

Si estás pensando en ir a la panadería más cercana, para tomar el camino más fácil, solo debes frenar un segundo, e intentar cocinar por tus propios medios estos ricos bizcochos de manteca. ¡Seguí esta riquísima receta!

El paso a paso de la receta

- En primer lugar, debemos poner el agua tibia en un vaso y agregarle luego el azúcar y la levadura. Una vez hecho esto, dejaremos el vaso semi tapado en un lugar templado, para que active, durante aproximadamente 10 minutos.

- Luego, en un bowl debemos formar una corona con la harina, dejando un hueco en el centro. Después, agregaremos la sal alrededor.

- En el hueco, incorporaremos la manteca pomada, para luego mezclarla con un poco de la harina, procurando no desarmar la "montañita". Le sumaremos la levadura activada, para empezar a mezclarla poco a poco con toda la harina, intentando que la sal se integre a la masa lo más al final posible (para no “matar” la levadura)

- Es importante mezclar bien hasta tener una masa pareja y homogénea. Sin embargo, no debemos amasar demasiado, para no activar el gluten del trigo. En ese caso, solo vamos a tener "pancitos" esponjosos, y no "bizcochitos".

- Reservar la masa en una bolsita o en un bowl, ambos tapados en la heladera. Dejar durante unos 15/20 minutos.

- Una vez descansada la masa, prenderemos el horno a fuego medio/fuerte, y dejaremos que vaya precalentando.

-Mientras, debemos estirar la masa a un grosor de ½ cm, cortar pequeños círculos y luego pincharlos con un tenedor. Una vez lista la primera tanda, solo tendremos que enmantecar la fuente y hornear los bizcochos durante unos 15 minutos, hasta que doren.

- Por último, una vez horneados, debemos dejarlos enfriar, ¡y listo! Solo queda poner a calentar la pava y disfrutar de unos ricos mates con "bizcochitos" de manteca caseros.

Ingredientes

Para unos 40 o 50 bizcochos, debemos tener los siguientes ingredientes:

- 2 tazas de harina (250 gramos)

- 1 manteca chica entera (100 gramos manteca)

- ½ taza de agua tibia (100 cc)

- 1 cucharadita de sal (10 gramos, mejor si es sal marina)

- 10 gramos levadura fresca (1/2 cubito), o 1 cucharadita de levadura seca/instantánea. Si no tenés levadura, podés usar harina leudante en vez de común.

- 1 cucharadita de azúcar.