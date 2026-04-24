El corte barato que queda tierno y sabroso a la olla

En tiempos donde el precio de la carne obliga a elegir con atención, existen opciones rendidoras que permiten cocinar platos abundantes sin resignar sabor.

Con cocciones prolongadas y recetas tradicionales, este corte de cerdo logran una textura suave y un gusto profundo que los vuelve protagonistas de la cocina hogareña, como guisos, sopas y preparaciones que reconfortan.

Un corte económico que, con cocción lenta, se transforma en un plato lleno de sabor.

¿Cuál es el corte económico que todos recomiendan para cocciones largas?

El codillo de cerdo es una pieza que proviene de la parte inferior de la pata del animal, una zona con hueso, colágeno y fibras que requieren cocción lenta para desplegar todo su potencial.

Entre sus principales virtudes se destaca su capacidad para volverse extremadamente tierno luego de varias horas al fuego. Además, su contenido de gelatina natural aporta cuerpo a caldos y guisos, generando preparaciones más sabrosas y consistentes.

A diferencia de otros cortes de cerdo más magros o rápidos de cocinar, como la bondiola o el carré, este se caracteriza por necesitar tiempo, pero a cambio ofrece un resultado más jugoso, intenso y económico, ideal para platos abundantes.

Su textura tierna y sabor intenso lo convierten en una opción ideal para guisos y comidas caseras.

Cómo aprovechar Cuenta DNI para pagar menos por codillo de cerdo

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite pagar compras y acceder a beneficios en distintos rubros. Entre ellos, se destaca un 20% de descuento en carnicerías, una oportunidad ideal para aprovechar este tipo de cortes.

Si el precio del codillo de cerdo ronda los $4.000 por kilo, con la promoción, el valor final queda en aproximadamente $3.200, lo que lo convierte en una alternativa aún más conveniente para el consumo familiar.

Cabe destacar que la promoción es válida de lunes a viernes durante abril de 2026, utilizando la app con funciones como "Pagar QR", link de pago o Clave DNI en comercios adheridos.

El reintegro tiene un tope de $5.000 por semana y se acredita dentro de los 10 días hábiles. Es importante pagar con saldo en cuenta (no aplica con tarjeta ni transferencias) y está destinado exclusivamente a compras minoristas.

Con descuentos en carnicerías, este corte se vuelve una alternativa aún más accesible para el hogar.

Tips de cocción

Para lograr el mejor resultado, es fundamental cocinar esta pieza a fuego bajo y durante varias horas. Antes de eso, conviene sellarla en una olla bien caliente para dorar su superficie y potenciar el sabor.

De hecho, el secreto está en la paciencia: a medida que pasa el tiempo, el colágeno se transforma en gelatina, lo que aporta una textura suave y jugosa.

También se destaca que puede hacerse en olla, al horno tapado o incluso en olla a presión para acortar tiempos, siempre asegurando que mantenga humedad para evitar que se seque.

Luego, se puede sumar caldo, verduras o incluso vino para iniciar una cocción lenta que permita ablandar las fibras y potenciar al máximo su sabor. Ingredientes como cebolla, zanahoria, ajo y hierbas aromáticas ayudan a enriquecer el fondo de cocción.

La clave está en la cocción lenta: con tiempo y buen líquido, esta pieza logra una textura suave y llena de sabor.

Recetas en las que se puede usar el codillo de cerdo

Guisos tradicionales

Locro

Puchero

Estofado con verduras

Codillo al horno con papas

Sopas de verduras y codillo

Preparaciones con legumbres