El delicioso corte de carne que reemplaza muy bien al asado y se consigue por $6.100 el kilo

Cada vez son más las familias que buscan alternativas para seguir disfrutando de una buena parrilla sin gastar de más. Entre las opciones disponibles, hay un corte de carne que, aunque no suele ser el protagonista de los asados, ofrece un sabor intenso y un rendimiento que lo convierte en una opción a tener en cuenta.

Además, existen promociones bancarias que permiten abaratar aún más el costo final. Con descuentos vigentes en carnicerías adheridas, es posible conseguir este corte a un valor considerablemente menor. Incluso, si se aplica un reintegro del 20% en compras realizadas con billeteras virtuales, el precio puede descender hasta los $6.100 por kilo.

Carne: ¿Cuál es el corte ideal para sumar a la parrilla, sin gastar de más?

El corte en cuestión es la falda, una pieza que se obtiene de la parte baja del pecho del animal. Se trata de una zona que trabaja mucho durante la vida del bovino, lo que le otorga características particulares: fibras marcadas y un sabor más intenso en comparación con otros cortes más magros.

La falda es un corte económico y versátil que puede cocinarse tanto a la parrilla como al horno.

Además, presenta una cantidad de grasa intermedia que, si se cocina correctamente, aporta jugosidad sin resultar excesiva. Esto la convierte en una alternativa interesante para la parrilla, especialmente si se busca una opción rendidora y sabrosa.

Por su tamaño, la falda es un corte ideal para compartir en reuniones numerosas, ya que permite obtener varias porciones a partir de una sola pieza. En ese sentido, se asemeja a la tira de asado, tanto por su origen en el animal como por su perfil de sabor, aunque con una diferencia significativa en el precio.

Más allá de la parrilla, también puede prepararse al horno, acompañada de verduras como papas y cebollas, o utilizarse en guisos y pucheros, donde aporta un sabor profundo al caldo.

Entre las principales recomendaciones para su cocción, se destaca comenzar por el lado de la grasa para que se derrita de forma progresiva, evitar un fuego demasiado fuerte que pueda endurecer la carne y respetar los tiempos de cocción para lograr una textura más tierna.

¿Cómo conseguir falda con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de falda ronda los $7.700 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen beneficios que permiten reducir ese valor.

Con la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, se puede acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas, lo que deja el precio final en aproximadamente $6.100 por kilo.

Para aprovechar esta promoción, es importante tener en cuenta los siguientes puntos: