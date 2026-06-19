El postre proteico que es ideal para ganar masa muscular de forma fácil y rica

Actualmente, la comunidad "fitness" de las redes estalla con una novedosa opción dulce: el postre proteico de chocolate y canela altamente nutritiva. Esta preparación combina gelatina hidratada y proteína de suero lácteo de una manera sumamente práctica. Miles de usuarios comparten a diario este alimento diseñado de forma exclusiva para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar el placer cotidiano.

Llevar adelante esta preparación vale la pena porque ofrece el capricho saludable perfecto para consumir inmediatamente después de entrenar de forma intensa. El plato aporta una gran cantidad de nutrientes de alta calidad, tiene poquísimas calorías y ofrece prácticamente nada de grasa en su composición. Además, es un proceso súper fácil que demanda un tiempo total de 25 minutos, rinde para 4 o 5 vasitos de 190 gramos y funciona como una opción ideal para incorporar suplementos de forma directa.

Ingredientes de la receta

La exactitud en los componentes garantiza que la consistencia final salga perfecta. Las cantidades recomendadas para obtener las 4 o 5 porciones indicadas son las siguientes:

3 hojas de gelatina neutra (de 2 gramos cada una).

500 ml de agua fría (divididos en 300 ml y 200 ml).

160 a 200 gramos de proteína hidrolizada de suero de leche sin sabor.

200 ml de leche desnatada.

1,5 gramos de canela molida.

5 gramos de cacao puro en polvo amargo.

Las semillas de 1 vaina de vainilla.

50 gramos de azúcar (opcional).

90 gramos de chocolate 70% cacao bajo en grasa y azúcar.

12 gramos de creatina monohidrato (opcional).

La clave de este delicioso postre está en la proteína de suero, la gelatina y el toque justo de cacao amargo.

Preparación paso a paso

Colocá las 3 hojas de gelatina en 300 ml de agua fría por 5 minutos. Añadí entre 160 y 200 gramos de proteína al agua con gelatina ya lista. Mezclá bien y dejá reposar 5 minutos hasta que espese. En un bowl, vertí 200 ml de leche desnatada, 1,5 gramos de canela, 5 gramos de cacao y la vainilla. Luego, calentá al fuego. Incorporá los 50 gramos de eritritol a la olla caliente. Si usás los 12 gramos de creatina, agregala acá para que se hidrate de forma correcta. Sumá 90 gramos de chocolate troceado a la base líquida y remové a fuego medio hasta notar que se funde por completo. Agregá las hojas escurridas a la mezcla caliente, fuera del fuego. Mezclá de manera continua hasta disolverlas totalmente. Vertí el líquido caliente sobre la proteína hidratada. Integrá ambos elementos hasta obtener una crema totalmente homogénea. Pasá la crema obtenida a través de un colador fino para eliminar cualquier tipo de grumos molestos en la textura. Por ultimo, repartí el contenido en vasitos de 190 gramos y tapalos. Dejalos en la heladera un mínimo de 8 horas para que cuaje.

Consejos y variantes de cocción

Si buscás una consistencia alternativa tipo mousse, introducí la crema obtenida en un sifón con 2 cargas de gas y dejala reposar toda la noche en frío. Este pequeño truco cambiará por completo la experiencia final al paladar.

Cada porción estimada le aporta a tu cuerpo cerca de 40 gramos de proteína limpia y 3 gramos de creatina si decidiste sumarla. El contenido calórico oscila entre las 180 y 220 calorías totales, consolidando una alternativa ideal para planes alimenticios exigentes.

Para la óptima conservación de este postre proteico, resulta clave mantener los recipientes herméticamente cerrados dentro de la heladera por un máximo de 4 días. Evitá por completo meter los vasitos en el congelador porque las bajas temperaturas extremas arruinan la gelatina de la preparación.

Sugerimos servir estos vasitos bien fríos acompañados por una sutil lluvia de canela en la superficie. Esta preparación promete consolidarse como la estrella indiscutida de tus colaciones nutritivas semanales tras cada intensa sesión de entrenamiento que realices en el futuro próximo.