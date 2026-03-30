No es el chorizo: el embutido que se convirtió en un gran aliado de la parrilla

La parrilla no pasa de moda, pero no hay mejor opción que agregar sabores y texturas nuevas. De hecho, pueden convertirse en protagonistas inesperados de la mesa.

Entre esas alternativas aparece un embutido muy popular en distintas regiones del país. Se caracteriza por su sabor especiado y por una preparación fácil al fuego, logrando un exterior dorado y un interior jugoso.

Este embutido se destaca por su sabor intenso y por la textura que aporta cuando se cocina lentamente a las brasas.

¿Cuál es el embutido que cada vez más personas suman a la parrilla para variar el clásico chorizo?

La longaniza parrillera es un embutido elaborado a base de carne de cerdo condimentada con especias y embutida en tripa natural. Su origen se remonta a tradiciones culinarias europeas, especialmente españolas, y con el tiempo se incorporó a la gastronomía argentina.

Una de sus principales virtudes es su sabor intenso y especiado, que la diferencia de otros embutidos. Al cocinarse a la parrilla, la grasa se funde lentamente, lo que aporta jugosidad y un aroma muy característico.

A diferencia del chorizo, este embutido suele tener una preparación más especiada y una textura ligeramente más firme. Mientras el chorizo argentino se caracteriza por su sabor suave y jugoso, la longaniza parrillera incorpora condimentos que le aportan un aroma más intenso.

La combinación de especias y carne de cerdo le aporta un aroma característico y una textura jugosa.

Longaniza más barata que el chorizo

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite pagar desde el celular y acceder a distintos beneficios en comercios adheridos.

Entre las ofertas se destaca un 20% de descuento en carnicerías, lo que ayuda a reducir el gasto al momento de comprar productos para el asado.

Si la longaniza parrillera cuesta $11.000 el kilo, con el 20% de ahorro, el precio final queda en $8.800, lo que representa un ahorro de $2.200.

Cabe destacar que para que el beneficio se aplique es necesario pagar con la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR o utilizando los medios de pago habilitados dentro de la billetera digital.

Los descuentos de Cuenta DNI permiten ahorrar en la compra de productos para el asado.

Tips de cocción en parrilla

Cocinar a fuego medio, evitando llamas directas.

Darla vuelta cada pocos minutos para lograr una cocción pareja.

No pincharla durante la cocción para que conserve sus jugos.