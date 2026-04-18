Para el asado del domingo: el corte barato que sorprende por su ternura y sabor

El asado del domingo es una tradición que combina encuentro, sabor y disfrute. En ese ritual, elegir bien qué llevar a la parrilla puede marcar la diferencia entre una comida más y una experiencia memorable.

En tiempos donde el precio de la carne es un factor clave, aparece una alternativa que logra un equilibrio ideal entre costo y calidad. Además, sorprende por su rendimiento y consistencia tierna independientemente del tipo de cocción.

Un clásico del fin de semana que se reinventa con una opción sabrosa, tierna y al alcance de todos.

¿Cuál es el corte rendidor y económico que conquista por su ternura?

La tapa de nalga es un corte magro que se obtiene de la parte trasera del animal. Se destaca por su forma compacta y textura firme, lo que la convierte en una opción ideal tanto para la parrilla como para el horno.

Entre sus principales virtudes se encuentran su terneza, si se cocina correctamente, bajo contenido graso y gran rendimiento. Además, absorbe muy bien marinadas y condimentos, lo que potencia su sabor sin necesidad de técnicas complejas.

A diferencia de la tapa de asado, que proviene de la zona de las costillas y tiene mayor cantidad de grasa e irregularidad en su estructura, esta alternativa es más uniforme, magra y de cocción más pareja, ideal para quienes buscan un resultado más controlado.

Magra, tierna y versátil: una alternativa que combina sabor y economía.

Tapa de nalga: una opción barata y rendidora

La Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite pagar compras de manera rápida y acceder a beneficios exclusivos. Durante abril de 2026, ofrece un 20% de descuento en carnicerías adheridas de lunes a viernes.

Si este corte cuesta $16.000, el beneficio del 20% implica un reintegro de $3.200, por lo que termina costando $12.800, siempre dentro del tope semanal establecido.

Cabe destacar que el beneficio aplica únicamente pagando a través de la app con funciones como QR, link de pago o Clave DNI en terminales habilitadas. No es válido con tarjetas ni transferencias, y el reintegro se acredita dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Con descuentos y reintegros, comprar carne para el asado puede ser más conveniente.

Tips de cocción

Para lograr una buena textura, lo ideal es cocinarla a fuego medio, evitando temperaturas muy altas que puedan endurecerla. Se recomienda sellarla primero y luego continuar la cocción de manera pareja, incluso envolviéndola en papel aluminio si se busca mayor jugosidad.

Otra opción es marinarla previamente con hierbas, ajo y un toque de aceite. Esto no solo aporta sabor, sino que también ayuda a ablandar las fibras, logrando un resultado más tierno y sabroso en la parrilla.



