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Sábado, 28 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ALIADO

Perfecto para muchas recetas: el corte de pollo más barato y jugoso del mercado

Una opción accesible, versátil y llena de sabor que se adapta a múltiples preparaciones.

MBurczynsky

En tiempos donde el precio de los alimentos obliga a elegir mejor, existen cortes de carne que combinan buen valor, sabor y practicidad para el día a día.

Este es uno de esos casos: una pieza de pollo rendidora, fácil de cocinar y con resultados que sorprenden. Sin dudas, se convierte en una alternativa ideal para resolver comidas sin complicaciones.

&nbsp;Una alternativa económica que permite preparar comidas ricas y rendidoras en pocos pasos.&nbsp;
 Una alternativa económica que permite preparar comidas ricas y rendidoras en pocos pasos. 

Queda riquísima y no falla: la parte del pollo más barata

El muslo de pollo es uno de los cortes más elegidos por su equilibrio entre precio y sabor. Se trata de una pieza que incluye mayor proporción de grasa natural en comparación con otras partes, lo que le aporta jugosidad y textura.

Entre sus principales virtudes se destaca su versatilidad: puede cocinarse al horno, a la parrilla, en sartén o en freidora de aire, manteniendo siempre un resultado tierno por dentro y crocante por fuera. Además, es menos propenso a secarse, lo que lo vuelve ideal incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina.

En cuanto a sus características nutricionales, aporta proteínas de alta calidad, esenciales para el desarrollo muscular, además de vitaminas del grupo B y minerales como hierro y zinc. Si bien tiene algo más de grasa que la pechuga, sigue siendo una opción equilibrada dentro de una dieta variada. 

&nbsp; Su jugosidad natural y versatilidad lo convierten en un corte ideal para el día a día.
  Su jugosidad natural y versatilidad lo convierten en un corte ideal para el día a día.

Muslos de pollo baratos y rendidores

Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos y acceder a beneficios en distintos comercios. Entre sus promociones más destacadas se encuentra el 20% de descuento en carnicerías adheridas en días específicos.

Si el kilo tiene un valor de $4.500, el ahorro es de $900, por lo que el precio final queda en $3.600. Esto lo convierte en una alternativa aún más conveniente para el bolsillo.

Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario pagar a través de la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR del comercio adherido o utilizando las opciones habilitadas dentro de la aplicación.

&nbsp;Los descuentos bancarios permiten acceder a mejores precios en productos esenciales.&nbsp;
 Los descuentos bancarios permiten acceder a mejores precios en productos esenciales. 

Tip de cocción para horno y freidora de aire

Para horno, se recomienda precalentar a 200 grados y colocar las piezas en una fuente con un poco de aceite y condimentos a gusto. Cocinar durante 40 a 45 minutos, girando a mitad de cocción para lograr un dorado parejo y una piel bien crocante.

En freidora de aire, llevar a 180 grados durante 20 a 25 minutos. Es importante no superponer las piezas para que circule bien el aire caliente. El resultado es una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro, en menos tiempo y con menos aceite.

&nbsp;Con una cocción adecuada, se logra una textura crocante por fuera y jugosa por dentro.
 Con una cocción adecuada, se logra una textura crocante por fuera y jugosa por dentro.

Recetas en las que se puede usar

  • Pollo al horno con papas y limón.
  • Muslos a la mostaza y miel.
  • Pollo al ajillo con hierbas.
  • Arroz con pollo casero.
  • Guiso de pollo con verduras.
  • Tacos de pollo desmenuzado.
  • Pollo a la barbacoa.
  • Ensalada tibia de pollo con vegetales.
  • Pollo al curry con arroz.
  • Muslos crocantes estilo frito (en freidora de aire).
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