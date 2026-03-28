Perfecto para muchas recetas: el corte de pollo más barato y jugoso del mercado
Una opción accesible, versátil y llena de sabor que se adapta a múltiples preparaciones.
En tiempos donde el precio de los alimentos obliga a elegir mejor, existen cortes de carne que combinan buen valor, sabor y practicidad para el día a día.
Este es uno de esos casos: una pieza de pollo rendidora, fácil de cocinar y con resultados que sorprenden. Sin dudas, se convierte en una alternativa ideal para resolver comidas sin complicaciones.
Queda riquísima y no falla: la parte del pollo más barata
El muslo de pollo es uno de los cortes más elegidos por su equilibrio entre precio y sabor. Se trata de una pieza que incluye mayor proporción de grasa natural en comparación con otras partes, lo que le aporta jugosidad y textura.
Entre sus principales virtudes se destaca su versatilidad: puede cocinarse al horno, a la parrilla, en sartén o en freidora de aire, manteniendo siempre un resultado tierno por dentro y crocante por fuera. Además, es menos propenso a secarse, lo que lo vuelve ideal incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina.
En cuanto a sus características nutricionales, aporta proteínas de alta calidad, esenciales para el desarrollo muscular, además de vitaminas del grupo B y minerales como hierro y zinc. Si bien tiene algo más de grasa que la pechuga, sigue siendo una opción equilibrada dentro de una dieta variada.
Muslos de pollo baratos y rendidores
Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos y acceder a beneficios en distintos comercios. Entre sus promociones más destacadas se encuentra el 20% de descuento en carnicerías adheridas en días específicos.
Si el kilo tiene un valor de $4.500, el ahorro es de $900, por lo que el precio final queda en $3.600. Esto lo convierte en una alternativa aún más conveniente para el bolsillo.
Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario pagar a través de la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR del comercio adherido o utilizando las opciones habilitadas dentro de la aplicación.
Tip de cocción para horno y freidora de aire
Para horno, se recomienda precalentar a 200 grados y colocar las piezas en una fuente con un poco de aceite y condimentos a gusto. Cocinar durante 40 a 45 minutos, girando a mitad de cocción para lograr un dorado parejo y una piel bien crocante.
En freidora de aire, llevar a 180 grados durante 20 a 25 minutos. Es importante no superponer las piezas para que circule bien el aire caliente. El resultado es una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro, en menos tiempo y con menos aceite.