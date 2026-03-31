Receta de donas de chipá: una opción diferente para sorprender en la merienda

La merienda es uno de los momentos más esperados del día, ideal para compartir algo rico y casero. En ese contexto, siempre aparecen nuevas propuestas que buscan salir de lo tradicional sin perder el sabor.

Una alternativa infalible es apostar por preparaciones con identidad local, como las donas de chipá, que además de ser sabrosas, sorprenden por su forma y presentación y se convierten en una opción distinta para cualquier ocasión.

Una propuesta casera ideal para renovar la merienda con algo distinto.

Ingredientes

500 g de fécula de mandioca

2 huevos

100 g de manteca (a temperatura ambiente)

200 g de queso rallado (puede ser semiduro o mezcla)

100 ml de leche

1 cucharadita de sal

Ingredientes simples que se combinan para lograr una receta sabrosa y original.

Preparación paso a paso

En un bowl grande, colocar la fécula de mandioca junto con la sal. Mezclar bien.

Agregar la manteca blanda e integrar con las manos hasta lograr una textura arenosa.

Incorporar los huevos y el queso rallado. Mezclar nuevamente hasta unificar.

Añadir la leche de a poco mientras se amasa, hasta obtener una masa suave, lisa y que no se pegue en las manos.

Tomar pequeñas porciones y formar tiras. Luego unir los extremos para dar forma de dona.

Disponer las donas en una bandeja previamente enmantecada o con papel manteca.

Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén levemente doradas por fuera.

La preparación es sencilla y permite lograr una textura perfecta en pocos pasos.

Decoración opcional, pero suma mucho

Espolvorear con queso rallado extra antes de hornear

Agregar semillas (sésamo, chía o lino) por encima

Pintar con huevo para un acabado más dorado

Servir con dips: queso crema, salsa de tomate o mayonesa saborizada