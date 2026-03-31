Receta de donas de chipá: una opción diferente para sorprender en la merienda

La
es uno de los momentos más esperados del día, ideal para compartir algo rico y casero. En ese contexto, siempre aparecen merienda que buscan salir de lo tradicional sin perder el sabor. nuevas propuestas
Una
es apostar por preparaciones con identidad local, como las alternativa infalible donas de chipá, que además de ser sabrosas, sorprenden por su forma y presentación y se convierten en una . opción distinta para cualquier ocasión
Una propuesta casera ideal para renovar la merienda con algo distinto. Ingredientes 500 g de fécula de mandioca
2 huevos
100 g de manteca (a temperatura ambiente)
200 g de queso rallado (puede ser semiduro o mezcla)
100 ml de leche
1 cucharadita de sal
Ingredientes simples que se combinan para lograr una receta sabrosa y original. Preparación paso a paso En un bowl grande, colocar la fécula de mandioca junto con la sal. Mezclar bien.
Agregar la manteca blanda e integrar con las manos hasta lograr una textura arenosa.
Incorporar los huevos y el queso rallado. Mezclar nuevamente hasta unificar.
Añadir la leche de a poco mientras se amasa, hasta obtener una masa suave, lisa y que no se pegue en las manos.
Tomar pequeñas porciones y formar tiras. Luego unir los extremos para dar forma de dona.
Disponer las donas en una bandeja previamente enmantecada o con papel manteca.
Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén levemente doradas por fuera.
La preparación es sencilla y permite lograr una textura perfecta en pocos pasos. Decoración opcional, pero suma mucho Espolvorear con queso rallado extra antes de hornear
Agregar semillas (sésamo, chía o lino) por encima
Pintar con huevo para un acabado más dorado
Servir con dips: queso crema, salsa de tomate o mayonesa saborizada