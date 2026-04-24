Siempre te salva: descuento en carne picada y cuatro recetas para hacer rendir el kilo

El Banco Provincia confirmó un descuento del 20% para la compra de carne picada a través de la aplicación Cuenta DNI en toda la provincia de Buenos Aires. El beneficio rige de lunes a viernes mediante pago con QR o Clave DNI en comercios adheridos.

El reintegro tiene un tope de $5.000 por semana, lo que implica realizar compras de hasta $25.000 para aprovechar el beneficio completo. El dinero se acredita en la cuenta del usuario dentro de los diez días hábiles posteriores a cada operación.

La medida beneficia a un corte versátil y económico que admite desde rellenos y albóndigas hasta empanadas árabes y arrollados al horno.

Picada común o especial: cuál conviene y por qué

Los carniceros señalan que la picada común contiene más grasa, lo que aporta mayor jugosidad en preparaciones de cocción prolongada. La picada especial, elaborada con cortes como el roast beef o la tortuguita, resulta más magra y firme.

La proporción recomendada por los especialistas es 70% de picada común y 30% de especial: ese equilibrio evita la sequedad sin exceso de grasa en el resultado final.

Cuando la mezcla resulta demasiado húmeda, la solución es incorporar dos cucharadas de pan rallado o harina. El agregado absorbe el líquido sobrante y da mayor firmeza a las piezas cocinadas al horno.

El Banco Provincia confirmó un descuento del 20% para la compra de carne picada a través de la aplicación Cuenta DNI.

Seguridad alimentaria: el dato que no puede faltar

Los especialistas advirtieron que la carne picada debe alcanzar una temperatura interna de 70 grados durante la cocción. No llegar a ese umbral representa un riesgo sanitario real, en especial en piezas de volumen importante como los arrollados.

Para garantizar ese resultado, se recomienda horno medio y tiempos de cocción prolongados. Un termómetro de cocina elimina cualquier margen de error.

Cuatro recetas para resolver el menú semanal

Fatay (empanada árabe): mezclar 500 g de carne cruda con jugo de limón, cebolla, tomate y perejil. Dejar reposar 30 minutos en heladera para que el ácido marine los ingredientes. Cocinar en horno fuerte hasta dorar.

Calabaza rellena: combinar 400 g de picada con zapallo anco y queso cremoso. Rinde cuatro porciones abundantes con bajo costo de producción y alto aporte proteico y de fibra.

Albóndigas al horno con vegetales: mezclar medio kilo de carne con un huevo, pan rallado y vegetales como zanahoria y zucchini en trozos. Cocinar 25 minutos a temperatura media sin necesidad de fritura.

Arrollado relleno: extender la carne en forma de rectángulo, rellenar con zanahoria rallada y huevos duros, enrollar con presión firme y llevar al horno. Rinde varias porciones y se conserva en heladera para varios días.

Las especias que marcan la diferencia

El pimentón ahumado aporta color profundo a las preparaciones al horno. El comino es el condimento central del fatay auténtico; sin él, el plato pierde identidad.

La combinación de ají molido y ajo en polvo intensifica el sabor de las albóndigas sin sumar grasas adicionales. El perejil fresco, en cambio, equilibra los sabores más potentes y refresca el perfil general del plato.

Con el descuento activo, medio kilo de picada, y un manejo básico de especias, el menú semanal se resuelve sin grandes esfuerzos y sin resignar sabor.