Sorpresivamente, el video en donde una turbina eólica dibuja un siniestro objeto con el humo del fuego, causó bastante curiosidad en las redes, y más de uno se quedó completamente hipnotizado.

Tras ser subido a Twitter, dicho video cosechó más de 10 millones y medio de reproducciones en muy poco tiempo, y, por supuesto, un sinfín de comentarios de usuarios totalmente sorprendidos.

El hecho que desconcertó a varios ocurrió en Crowell, Texas, según indicó Mike Collier, un reconocido meteorólogo en Twitter. El científico climático fue quien subió el video viral a la red social del pajarito, sin esperarse que este iba a alcanzar semejante repercusión.

Lo que convierte aquel video en algo hipnótico, y diferente a cualquier otro, es, justamente, el siniestro objeto que se termina formando el cielo, luego de que un rayo chocara contra la turbina eléctrica.

En su cuenta de Twitter, el meteorólgo Mike Collier, de KJRH de Tulsa, en Oklahoma, escribió: "Esto está cerca de Cromwell, OK. Brent Havins filmó este video de una turbina eólica que fue alcanzada por un rayo”.

El video obtuvo más de 244.000 "Me gusta".

Según explicaron algunos especialistas en el tema, el fuego del rayo terminó desintegrando las alas de la turbina. A su vez, el generador y la torre también fueron prendidas fuego, al igual que los motores de la turbina, los cuales terminaron completamente destruidos.

Pocas veces hemos visto un video de este tipo, por lo que, en Twitter, cientos de usuarios salieron a dar su punto de vista, o, simplemente, comentaron su sorpresa al verlo.

Las reacciones entre los usuarios de Twitter

Entre las más de 10 millones de personas que vieron el video, surgieron múltiples reacciones, y en muchas de ellas, algunos usuarios aprovecharon para comentar qué creen que fue lo que pasó.

Entre algunos de los comentarios, se encuentra el de la periodista Caroline Coram: “Lo más extraordinario de este video, como dijo uno de los OP en mi hilo, es que las cuchillas siguen girando a pesar de la pérdida de una cuchilla. No hay lentitud. Como si todo estuviera siendo girado por un motor en lugar del viento”, expresó, y, rápidamente, obtuvo varios "Me gusta".

El tuit de la periodista.

Asimismo, algunos internautas comenzaron a discutir entre ellos, puesto que sus puntos de vista eran totalmente contrarios: "Las energías renovables recién instaladas son más baratas que la generación de combustibles fósiles ahora. Todas estas tonterías en Twitter y todo el bienestar corporativo no van a salvar el petróleo y el gas", comentó indignado un usuario.

Lejos de no recibir respuesta ante su comentario, otro internauta salió a contestarle: "No es verdad. Estos no son más baratos. 1 semi más 4 coches piloto para una pala. Las carreteras destruidas deben repararse con cosas que usan combustible. Más la cantidad de reparaciones cada año y reemplazos cada tres", escribió.