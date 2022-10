Una nueva polémica se encendió por Twitter y los usuarios no tardaron en estallar la red con cientos de comentarios al respecto. Un joven cliente criticó duramente a un bar chaqueño debido a que no le permitieran festejar su cumpleaños por un insólito y muy controversial motivo. La respuesta del responsable del lugar causó indignación y varios usuarios denunciaron al sitio por machista y narraron extrañas situaciones que vivieron allí.

Las redes sociales se prestan para todo y no cabe duda que hay historias que son sumamente llamativos porque son inusuales o muy bizarros. Las quejas sobre locales gastronómicos ganaron popularidad entre los usuarios de la red social del pajarito y muchas veces se hacen inesperadamente virales, pero también son protagonistas de grandes debates.

En esta oportunidad, la usuaria Josefina Noguera (@Noguerajosefina) tomó la decisión de "escrachar" a un boliche de la ciudad de Resistencia, Chaco, luego de que pusieron requisitos un tanto "machirulos" para que las personas pueden entrar al establecimiento. El chat se hizo viral rápidamente y causó el descontento y rechazo de muchos.

Las condiciones polémicas del bar

Hace algunas horas, la joven cibernauta escribió en su cuente "Los de Conejo Negro (Resistencia, Chaco). Son un meme constante los bares de esta ciudad" y adjunto una captura de pantalla en donde se puede ver como un chico consulta por una reserva para un cumpleaños, sin embargo, la respuesta del encargado no fue la que esperaba y le lanzó una serie de inesperadas preguntas.

"Hola, buenas tardes. Quisiera consultar por una reserva para u cumpleaños el sábado 22 de octubre", escribió el usuario interesado. "Hola. Contame quien soso, cuantos años cumplís y cuantas personas son", le respondieron desde la cuenta del local y le aseguraron "No veo tu foto". "Mi nombre es Ricardo, cumplo 29 años y serian aproximadamente 20 invitados", explicó el joven interesado sin saber que la conversación se tornaría un tanto extraña.

Tras unos minutos de espera, el encargado del boliche le preguntó "Del total de personas ¿cuántas son mujeres?", y también le aseguró "Porque mínimo se pide la mitad mujeres". Luego de leer el insólito requisito, el cumpleañero dio un paso atrás y desistió de festejar allí su fiesta. "Deja, si pones esa condición no me interesa", le confesó el afectado.

Los de conejo negro (Resistencia Chaco). Son un meme constante los bares de esta ciudad. pic.twitter.com/zOvxAArvUz — Josefina (@NogueraJosefina) October 14, 2022

Luego de compartir el polémico chat, Noguera, informó que en el boliche las condiciones para entrar también se diferenciaban según el género de las personas. "Mujeres entran gratis con barra libre toda la noche y pase al vip, hombre $9300 la entrada más una consumición", explicó la chica al respecto.

Rápidamente, el tuit se hizo viral y causó indignación en muchos usuarios. "Está bueno para ir a dejarle cariño en Google reviw y en su Instagram", comentó un joven. "¿10 mujeres? Pero tendría que llevar a todas las minas que alguna vez converse a lo largo de mi vida", confesó otro chico. ¿Puedo llevar a mi mamá, mi abuela y mi tía?, preguntó irónicamente otro cibernauta.

Debido al gran revuelo que causo la publicación, el encargado del bar nocturno le volvió a hablar al cumpleañero y ocasionó más debate en la red. "Update. Se picó y no cebolla. Me parece que el salame es él, pero bueno como no tengo un bar en resistencia no opino", escribió Josefina y compartió una nueva captura de pantalla. "Encima te pones en reenviar esto jajaj tan salame vas a ser", dijeron desde la cuenta de Conejo Negro.

Update. Se picó y no cebolla. Me parece que el salame es él pero bueno como no tengo un bar en resistencia no opino pic.twitter.com/beFeKoMSii — Josefina (@NogueraJosefina) October 14, 2022

A raíz de los hechos, varias personas comenzaron a criticar al boliche chaqueño y le dejaron una mala calificación en los respectivos sitios de comunicación. Asimismo, hubo quienes contaron su experiencia en el lugar y sorprendieron a todos con las desopilantes anécdotas. "Quise entrar solo y el requisito para ingresar es que la mitad de los integrantes sean mujeres, es decir, la mitad de mí tenía que ser mujer. Le dije que de vez en cuando me gustaba usar tanga por lo cómodas que son y me dijeron "ah sos re picara". Se me tornó medio confusa la situación y me fui", expresó un usuario.

El tuit fue compartido más de 2 mil veces y tiene más de 30 mil "me gusta". Además, muchos cibernautas comentaron lo sucedido, subieron más captura de opciones y, como todo lo que se hace viral, no faltaron loe memes que reflejaron los hechos.