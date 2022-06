Una nueva polémica se encendió por Twitter y los usuarios no tardaron en estallar la red con cientos de comentarios al respecto. En esta oportunidad, una joven publicó una captura de las inesperadas preguntas y condiciones que puso un chofer de una reconocida aplicación de trasporte luego de que le consultó cuantas personas llevaba.

No cabe duda que hay historias en las redes sociales que son sumamente llamativas, sobre todo aquellas en las que las personas se quejan de los servicios que contratan. Las apps de viajes o envíos son unas de las más utilizadas a nivel mundial porque son de gran ayuda en la diaria, pero ni estas se salvan de las calificaciones, reseñas o anécdotas relacionadas con su uso.

La cuenta @Kabroneitor se hizo viral por un insólito motivo. Como muchas personas, la joven se propuso salir con sus amigos para disfrutar del fin de semana XXL, sin embargo, el traslado era un tanto complejo debido a que eran 4 personas. Desde que estalló la pandemia del Covid-19, las plataformas de transporte no permiten llevar más de 3 individuos. A pesar de esta cuestión, el grupo se tiró el lance con el chofer.

"Hola Carlos. ¿Cómo estás? Somos 4 ¿Hay algún problema? Te damos propina", le escribió la chica al conductor. Sin mediar saludo, el hombre la indago. "¿Gordos?", le preguntó el señor, a lo que la joven respondió que no. A continuación le consulto "¿Hombres?". Aunque estaba sorprendida por el interrogatorio, le explico "Una mujer y tres chicos".

una charla normal con el cabify pic.twitter.com/1vGkuKg0Tm — kabrona kit kat (@Kabroneitor) June 17, 2022

Al analizar todo lo que le había preguntado, la chica y sus amigos notaron un cierto grado de discriminación con las personas con sobrepeso y los hombres en el chofer y no dudaron en compartirlo en la red del pajarito. "Una charla normal con el Cabify" tuiteo la usuaria y sumó la captura del chat de la aplicación.

Rápidamente, decenas de personas empezaron a comentar el caso y resaltaron lo extrañas que fueron las preguntas. "¿Qué le Salía preguntar si eran gordos?? En caso de que te diga SI, como le respondes, no llevo gordos", dijo un joven. "Imagino que lo primero es por el espacio, pero ¿si son mujeres u hombres? ¿Por qué? Necesito una explicación razonable", manifestó una chica. "Se dan el lujo de elegir", opinó otro usuario.

También hubo quienes salieron a defender al tachero y se generó un gran debate entre las partes. "No está mal la pregunta, hay que cuidar los elásticos", aseguró un pibe. "Yo te cobro lo que vale el viaje y por el extra un 50% del valor del viaje. Todos felices", confesó otro chico. "Tiene lógica esa pregunta", sostuvo otro cibernauta.

Otras personas aprovecharon la discusión para contar sus propias experiencias con estas apps de traslado. "Éramos 4, pedí un Uber y me pregunto si éramos mujeres, le dije que no y me cancelo en el momento", explicó un usuario. Otros, subieron capturas de conversaciones que tuvieron con distintos choferes de autos.