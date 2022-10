En las redes sociales suelen replicarse videos de los más insólitos: bromas, challenges, bloopers y un sinfín de material que inunda las plataformas y reciben millones de likes, comentarios y reposteos.

Esta semana, el “premio” se lo llevó un video que mezcla todo lo tierno y bizarro que alguien puede ver. El material fue compartido por el usuario @ceciarmy en Twitter, y rápidamente se viralizó en la red social, con casi 40.000 “me gusta” y miles de interacciones.

En el clip, puede verse cómo un hombre realiza quizás el pedido de matrimonio más original y desopilante de la historia, con risas, llantos y caras de sorpresa por igual. Decenas de transeúntes grabaron el momento y subieron sus videos online.

El hombre llegó a la escena, en complicidad con más de una veintena de personas vestidas con camisetas negras, a bordo de un ataúd que fue llevado al hombro por cuatro amigos al ritmo de una orquesta en vivo de otras 20 personas.

Luego de un breve recorrido, lo depositaron en el piso, justo delante de donde se encontraba su futura esposa cenando, quien miraba atónita lo que estaba sucediendo.

Pero lo mejor estaba por llegar. Cuando el ataúd se abre, el futuro marido estaba caracterizado como Darth Vader, el personaje central de la famosa saga de Star Wars. La mujer no lo podía creer.

Segundos más tarde, el hombre se acerca y con sus rodillas al suelo y le realiza el, ahora sí, clásico pedido de matrimonio con la alianza en su mano. La mujer rompe en llanto y claramente acepta el pedido. Ambos se abrazan y todos los presentes estallaron en aplausos y vitoreos.

El video revolucionó Twitter y miles de usuarios se sumaron son sus comentarios: “Por favor, que grabe también la pedida de divorcio, que tiene que ser espectacular”; “Es decir, el hombre es un freak de Star Wars,un romántico empedernido y un fan de los vampiros? Joder lo ha sabido mezclar todo bien, no hay por donde cogerlo”; “Qué cojones tuvo que pasar por su cabeza para pensar que esto era una buena idea”; “Amiga, date cuenta. No sé si necesitas más red flags en tu vida”; “Aparte de salir corriendo, me separo para siempre”, escribieron.

Otros usuarios ya se imaginaron cómo sería la fiesta de casamiento: “Si la pedida es esto, en la boda monta festival de tres días”; “Espero que haya reventa de las invitaciones de boda, porque ahora necesito ir”, comentaron.