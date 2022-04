El chef turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, se volvió una de las personalidades del Internet más famosas del mundo gracias a la peculiar manera en la que corta la carne y añade la sal a sus platos. Algo que hizo que millones de personas lo sigan en Instagram y compartan videos del carnicero haciéndose viral en todo el mundo.

Pero el éxito superó las berreras de internet y derivó en la inauguración de restaurantes no solo en Estambul, sino también en ciudades como Doha, New York, Mykonos, Miami o Londres. Todos ellos muy solicitados por los clientes más exigentes y las figuras más importantes del planeta.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Su cadena de restaurantes Nusr-Et recibió numerosas críticas de parte de sus comensales. Ahora, se sumó el reclamo viral de un cliente que dice haber pasado un mal momento en la sucursal de Las Vegas, tras haber recibido el ticket mientras aún disfrutaba de su postre.

Le trajeron el ticket, se molestó y dejó una crítica que se volvió viral

En este tipo de restaurantes siempre se espera recibir un servicio A1. Entonces, cuando Salt Bae abrió su local en Las Vegas, el público no podía esperar para probarlo.

Sin embargo, más de un cliente afirma que su experiencia en el nuevo establecimiento de la Ciudad del Pecado se vio opacada por el pobre servicio que ofrecen. Una comensal afirmó en una reseña de la app Open Table que le trajeron la cuenta sin solicitarla y mientras aún disfrutaba de su cena.

“No vale la pena los US$500 gastados. Dejaron la cuenta mientras comía el postre diciendo que volverían por ella cuando estuviéramos listos. No hay oferta de café. Terminado en poco más de una hora con aperitivo, comida, bebidas y postre”, escribió la usuaria, identificada como LorrieB.

Por su parte, otro cliente se quejó por la mesa donde lo ubicaron. “Si te sientan en la mesa a 2 metros de la puerta del ascensor, no te sientes allí. Me dijeron que no abría. Sin embargo, sucedió unas cuatro veces con empleados que usaron esto desde el segundo piso para bajar y acceder a la cocina trasera al otro lado de la puerta doble. Muy decepcionado”, escribió sobre su experiencia en Nusr-Et Steakhouse Las Vegas.

Esta no es la primera vez que los clientes de Salt Bae se quejan por el servicio en la cadena de restaurantes. El pasado mes de enero varios comensales que fueron al Nusr-Et London contaron que pasaron horas esperando por una mesa pese a tener una reserva hecha con varias semanas de anticipación.

El cliente dejó una reseña negativa en una plataforma.

Los costosos precios de Salt Bae en Las Vegas

El menú está dividido en 5 partes: el banquete principal, el banquete de oro, la carta de vinos, los refrescos y cócteles y los licores. El banquete central enumera los platos no revestidos de oro como las entradas de beef carpaccio, steak tartare o meat sushi y ensaldas como Ottoman sald y Caesar salad.

Pero, por supuesto, la atracción del nuevo local son los platos del banquete de oro, más caros que las demás sucursales del chef turco: la Golden Burger de 180 dólares, el Golden Cappucino de 75 dólares y el Giant Golden Salt Bae Tomahawk de 2.400 dólares.