En la era de Tinder e indirectas por historias de Instagram, hay poco lugar para un auténtico momento de flechazo. Después de todo, es difícil comunicar esa pasión al mejor estilo Bridgerton a través de una pantalla. Sin embargo, y como lo demostró un dulce momento viral en Twitter, el romance aún no está muerto.

Uno de esos instantes de serendipia le sucedió a Federico Finkelstein, un usuario de la red social del pajarito que compartió desde su cuenta el flechazo instantáneo que experimentó con una chica. Resulta que el hincha de Boca Juniors estaba hablando con la señorita en cuestión y, como es de costumbre, la invitó a tomar algo para conocerse mejor.

.

Sin embargo, y para alivio de Federico, la mujer prefirió responder con autenticidad y le hizo una propuesta que no pudo resistir: "La invité a un bar y me contestó 'venite a casa que hay Netflix y conseguí dos kg de mandarinas'. Ke hago? Me caso, no sé", escribió el usuario.

La invité a un bar y me contestó “venite a casa que hay Netflix y conseguí dos kg de mandarinas”. Ke hago? Me caso, no se — Federico Finkelstein (@fede_fink) March 27, 2022

Con los usuarios de Twitter fascinados con la historia de amor, la publicación no tardó en volverse viral: a las pocas horas, había reunido más de 60 mil 'me gusta's, cerca de 3 mil retuits y cientos de comentarios, GIFs y memes felicitando al usuario por haber encontrado a "la indicada".

yo ni bien me dicen eso pic.twitter.com/bbQ9T7WbRn — mati (@matias_correaa) March 27, 2022

"Dos kg de mandarina. Ya te propuso matrimonio y se imaginó ustedes de viejitos con nietos", "Si no te casas con esa flaca, da por hecho que alguien te va a odiar mucho de por vida (yo). Arranca pepe!!!", "Al horno flaco. Anda ahorrando para el casorio y para el pibe que se viene en 9 meses", "Si no te casas, te la robo. Apurate" y "Arranca por la derecha la genia del mundo mundial…" fueron algunos de los comentarios al momento viral.

Si hay algo más entrañable que los momentos de auténtico romance, son las instancias de comunicación frontal. Uno de estos casos se volvió viral en Twitter en los últimos días, cuando una joven de Chile compartió la peor cita de su vida.

Con la pandemia residiendo y dispuesta a volver al mundo de las citas, la usuaria de Twitter decidió juntarse con un hombre en un bar. El muchacho comenzó el encuentro con el pie izquierdo, cuestionando la elección de bebida de su cita, y la cosa no mejoró desde entonces:

Voy a echar el chisme. Llega al local después que yo y yo ya había pedido una IPA.

- Esa cerveza no es de otoño

- ah, pero es que me gustan incluso cuando hace frío.

- Pero deberias tomar una negra mejor

- Si prefieres negra, pídete una. Me gustan mas las IPA. — La mamá de Luke (@LaMamiDeLuke) March 23, 2022

Después de cuestionar por qué tenía su cuenta de Instagram en privado y afirmar que cuatro años soltera es demasiado, a pesar de que él no tiene pareja estable hace 6, la mujer no estaba dispuesta a intercambiar cortesías. Prefiriendo ser frontal y ahorrarse un mal rato, la joven cortó por lo sano:

"Hoy tuve la cita más corta de mi vida. Me habían traído recién mi 2da cerveza y no me pude resistir", comienza la publicación, que continúa con el intercambio final con su cita fallida.

— mira, a este punto creo que ya sabes que esto no está funcionando para mí.

—sí, entiendo, ¿pedimos la cuenta?

— no te preocupes, yo pago.

—¿me voy?

—POR FAVOR, SÍ.

Hoy tuve la cita más corta de mi vida. Me habían traído recién mi 2da cerveza y no me pude resistir:

- mira, a este punto creo que ya sabes que esto no está funcionando para mi.

- si, entiendo, pedimos la cuenta?

- no te preocupes, yo pago.

- me voy?

- POR FAVOR, SÍ. — La mamá de Luke (@LaMamiDeLuke) March 23, 2022

Basta decir que la publicación no pasó desapercibida, volviéndose viral a las pocas horas y llegando a reunir más de 80 mil 'me gusta's, cerca de 4 mil retuits y cientos de hilarantes comentarios.