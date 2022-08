¿Qué estás dispuesto a hacer por la Selección Argentina? El país está completamente revolucionada con el lanzamiento del álbum del Mundial de Qatar. Recientemente, una joven jujeña compartió en su cuenta de Facebook que vendía la figurita de Lionel Messi, la publicación se viralizó y generó un gran debate en redes sociales. Como si fuera poco, recibió ofertas exorbitantes y de todo tipo. ¿Qué le prometieron? ¿Con cuál se quedó?, te contamos todos los detalles.

No se puede negar que el fanatismo por el futbol en Argentina es algo único que no se repite a nivel mundial. El amor por la camiseta y la pasión por el juego no solo aumento sino que también se exacerbó. En esta ocasión, la admiración por los jugadores y la esperanza de consagrarnos como campeones, hizo que millones de individuos hagan cosas completamente locas con tal de completar las imágenes del libro de la competencia deportiva.

Actualmente, las redes sociales solamente tratan un tema: el álbum del Mundial de Qatar 2022. Debido a que las figuritas de Messi son las difíciles, los fanáticos están haciendo cosas insólitas para poder localizar la famosa imagen del 10. Desde que salieron a la venta, varios usuarios han publicado la venta de la foto, pero no se había llegado a ofrecer tanto como en esta historia. Una chica oriunda de la provincia de Jujuy, encontró al mítico personaje y no dudo en hacer negocio.

Publicación en la que ofrece la figurita de Messi.

Una joven llamada Camila López, publico en su Facebook que le tiene la figurita del capitán de la selección, pero que no la quiere sino que la vende. "Vendo o permuto por una casa" escribió la usuaria y subió una foto del jugador. Rápidamente, su publicación se viralizó y decena de personas comenzaron a hacer una subasta online.

La mayoría de los interesados le ofrecieron plata, otros intensaron "seducirla" con comida, pero hubo quienes no dudaron en apostarle a todo. Entre los comentarios más llamativos se encuentra el de un joven muchacho que le prometió su auto Fiat 600, mientras que dos hombres le ofrecieron un terreno con tal de obtener la figurita.

Más allá de la gracia que generaron las ofertas, muchos usuarios criticaron la medida de López y la tildaron de exagerada la venta. Aunque parezca una locura ilógica, es una historia real que paso en redes sociales. En cuanto al estado actual de la figurita, no se dio más detalles al respecto y aún no se sabe si fue realmente vendida o no.

Ofertas que le hicieron a López por la figurita de Messi.

La chica jujeña no fue la única en vender a Messi, sino que en varias plataformas de ventas online en Argentina, ya se han encontrado distintas publicaciones que ofrecen la figurita del capitán de la selección. Además, debido a la escasez de producto y la alta demanda del mismo, en dichas aplicaciones se vende el pack de 10 paquetes de figuritas a unos $5.200 pesos, es decir, $520 cada sobre cuando en los kioscos está al valor oficial que es de $150. Vos, ¿Qué harías con tal de completar el álbum de Qatar 2022?.