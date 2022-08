Los tickets exorbitantentes de restaurante suelen generar polémica en Twitter. Por lo general, los usuarios se quejan de los precios, pero ese no es el caso de Carlos Maslatón. El abogado especialialista en finanzas compartió en la red social una cuenta de $ 208.840 por una cena y sostuvo que es una demostración del "bull market" que atraviesa el país.

"Ver cómo aumenta la inflación en términos reales en Argentina, acorde al actual bull market. Esto es ayer a la noche en Osaka Puerto Madero, lleno total, mesa de 10 y súper masacre. 208.840 pesos de papel, 245.000 con propina. 85 USD por persona, de 25 USD un año atrás, irá a 150", tuiteó el referente de la Libertad Avanza, ahora enfrentado con Javier Milei.

La publicación causó furor y desató la polémica en las redes: recibió miles de likes, cientos de retuits y más de doscientos comentarios.

La cuenta que pagó Carlos Maslatón en un restorán porteño.

Maslatón es un habitué de los retoranes de la Ciudad de Buenos Aires y no es la primera vez que comparte con sus seguidores sus gastos en comida. A principios de agosto, mostró un ticket con una reflexión sobre la actualidad económica del país: “La inflación real en dólares marca la recuperación económica argentina”.

Aunque también vive malas experiencias, como cuándo le negaron la entrada a un restorán por sus zapatillas. "Según el restaurante Bagatelle del Hipódromo, donde no me admitieron esta noche, las de mi amigo van y las mías no por contener amortiguador. Todo en Argentina es joda", escribió en ese entonces.

Tras ese episodio, los seguidores del abogado decidieron vengarse y escribieron una gran cantidad de críticas contra al restaurante: provocó que la calificación del lugar cayera de 4,5 a 2,7 estrellas en Google.

Las críticas contra Maslatón

No obstante, este tipo de publicaciones no son bien recibidas por todos, ya que muchas personas no comparten su mirada sobre el crecimiento económico del país. "Todo bien con el bull market, pero me parece un poco extremo vaticinar el repunte de una economía y su mercado por el ticket de un local de sushi", fue un de los comentarios que recibió.

"El rico la va a pasar mejor como vos y el pobre y clase media cada vez peor. Así funciona la inflación y la estanflación. Argentina no está creciendo lo suficiente comparado con sus competidores. Tendremos un país como Panamá. Eso es lo que la casta y sus amigos quieren, como vos", lo acusó un usuario.

Por su parte, Maslatón respondió: "Es muy importante este ticket, plena ocupación del lugar, precios al alza, bull market. Hasta hace un año todo vacío y precios deprimidos".

Es muy importante este ticket, plena ocupación del lugar, precios al alza, bull market. Hasta hace un año todo vacío y precios deprimidos. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 28, 2022

Fue tal la repercusión del tuit que algunos medios trataron el tema y Maslatón reiteró su posición con un nuevo posteo. "Advierto: seguirá alta la inflación nominal y real, pero para bien, con ingresos más alcistas aún", escribió.

De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que difunde el INDEC, la inflación llegó al 7,4% en julio, para alcanzar al 64% en el último año. De esta manera, la suba en los primeros siete meses del año fue de 46,2%, mientras que en los últimos doce meses, la cifra acumulada trepó a 71% por ciento.