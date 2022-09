No es la primera vez que un usuario genera una enorme polémica al compartir su opinión en las redes. En estos casos, cientos de internautas suelen salir a decirle de todo a aquel con el que no coinciden.

En los últimos días, el usuario conocido como "EmilioRaiden" causó un gran revuelo en la red social del pajarito, luego de compartir públicamente cuáles serían sus gastos ideales mensuales.

La respuesta viral del ingeniero civil y abogado surgió a raíz de un tuit, en donde un usuario opinó lo siguiente: "En Argentina, si querés vivir bien, tenés que ganar 1 millón de pesos mínimo. Para mantener un auto, pagar el alquiler en un departamento razonable, comer bien todo el mes, poder comer afuera algunas veces, pagar servicios como luz, gas, celu, Spotify, Netflix, comprarte ropa".

Emiliano salió a responderle al usuario.

Como respuesta a ello, Emiliano escribió: "Así me dan mis cuentas. El de Vida "Digna" no lo pongo para que no se infarte nadie". En su tuit viral compartió una polémica hoja de cálculos, la cual muestra los costos para una vida "austera", como también los de una vida "decente".

El tuit causó bastante polémica.

El planteo del abogado no cayó para nada bien en Twitter, ya que hubo varios que no coincidieron con su postura, ni con los costos de vida que publicó.

En Twitter lo mataron

Como era de esperarse, una oleada de usuarios salió a decirle de todo, e incluso varios lo trataron de exagerado. "¿Vida austera y gastas 25 Lucas al mes en electrodomésticos? ¿Y aun así gastas en Laverap? Lo que es vivir en una nube de pedos", lanzó una usuaria, y otra coincidió con ella: "Plan austero: 15 salidas por mes, salir día por medio. ¿No será un montón?".

Fueron varios los que hicieron hincapié en los "exagerados" costos que puede tener un argentino hoy en día: "Si querés austeridad posta, saca todo lo que sea relacionado a autos y gimnasio, minimiza extremadamente las salidas. ¿30k de vestimenta por mes? Cuida mejor la ropa. ¿Delivery? Cocinate algo vos", le aconsejó un usuario.

A raíz de que una infinidad de usuarios cuestionó a Emiliano, hubo quienes salieron a bancar su posición: "El tipo es ingeniero y abogado, no tiene ganas de lavar el auto. ¿Cuál es el problema? En el posteo aclara que así le dan las cuentas a él", escribió un internauta en defensa del autor viral.

Sin embargo, las críticas hacia el ingeniero civil y profesor de la UBA siguieron llegando: "25 lucas en delivery, 50 en salidas, 4 en lavadero de auto, 5 en Laverap, pero bien ahí ahorrando con la prepaga de 5 lucas. Te vas a morir joven", lanzó indignado otro usuario.