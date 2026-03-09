Menú
Boca está al límite: Riquelme tiene solo dos días para sumar un refuerzo tras la salida de Blondel

La llegada de Alan Lescano se cayó definitivamente y al "Xeneize" solo le quedan dos días para intentar sumar un refuerzo, algo que hoy parece lejano.

Redacción Depo

El tiempo apremia y no parece que haya algo concreto a esta altura. Es que la negociación por Alan Lescano está caída más allá de acuerdo de Boca con el jugador, por lo que ahora Juan Román Riquelme tiene tiempo hasta mañana por la noche para sumar a un refuerzo cuyo cupo se abrió por la partida de Lucas Blondel a Huracán.

  Lo del mediocampista de Argentinos Juniors se frustró por razones ajenas al "Xeneize" por un desacuerdo entre los de La Paternal y Gimnasia La Plata, dueño de parte de pase del jugador. Por eso, Riquelme redireccionó la búsqueda hacia otros dos futbolistas, aunque parece opciones muy lejanas.  

Uno es Hernán López Muñoz, cuya posible llegada se enfrió luego de que el presidente del "Bicho", Cristian Malaspina, marcara la complejidad de la negociación: "Hernán tiene contrato con nosotros y seguramente en los próximos meses hablaremos con la MLS para ejecutar la opción de compra".

El pase del sobrino-nieto de Diego Armando Maradona pertenece a San José y está cedido en el "Bicho" hasta diciembre, aunque en La Paternal tiene una opción para quedarse con el 50% de la ficha por 4 millones de dólares, que según declaró Malaspina buscarán abonar.

El otro es un viejo conocido: Sebastián Villa. Si bien la opción del jugador de Independiente Rivadavia no está completamente cerrada, la misma se daría en junio, donde tanto lo deportivo como lo contractual sería de una resolución mucho más sencilla con respecto a lo actual.

De esta manera, Boca tiene menos de 48 horas para intentar cerrar un refuerzo o resignarse a que el cupo liberado por Blondel quede sin utilizar. O, como última opción, deberá ceder o vender al exterior a un futbolista que haya firmado el 25% de las planillas. Difícil.

