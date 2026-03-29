Boca hoy: el titular que recupera Claudio Úbeda para enfrentar a Talleres

Mientras se desarrolla la Fecha FIFA, los equipos del fútbol argentino se preparan para la reanudación del Torneo Apertura.

El próximo jueves, Boca enfrentará a Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Los de Claudio Úbeda llegarán a este duelo con 11 días de preparación encima, una brecha importante con respecto a la victoria ante Instituto que les permite recuperar a una pieza clave en el mediocampo.

Se trata de Santiago Ascacíbar, que había sufrido una lesión muscular en la visita ante Unión el 15 de marzo. El ex Estudiantes de La Plata se perdió el duelo ante la Gloria en La Bombonera, pero ya está a disposición del entrenador.

El mediocampista, que mejoró su nivel en los últimos encuentros desde su arribo al club, se sumó a la par del resto plantel, por lo que es una opción concreta para el DT a la hora del armado del equipo ante la T.