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Con suplentes, Francia goleó a Colombia en un amistoso

En un amistoso en Estados Unidos, los suplentes de Francia vencieron a Colombia.

Francia venció 3 a 1 a Colombia en un partido amistoso que se disputó en Estados Unidos. Didier Deschamps le dio descanso a varios de los titulares, aunque algunos de ellos ingresaron en la segunda mitad.

Désiré Doué (con un doblete) y Marcus Thuram convirtieron los goles del actual subcampeón del mundo, que ratificó su condición de candidato para el Mundial 2026.

Jaminton Campaz, delantero de Rosario Central, anotó el descuento a los 77 minutos del segundo tiempo y estuvo cerca de sellar su doblete para el equipo de Néstor Lorenzo.

Kylian Mbappé ingresó en la segunda mitad y convirtió un gol que no subió al marcador por posición adelantada.

Francia venía de vencer a Brasil, por lo que cerró su gira amistosa en la fecha FIFA de marzo con pleno de victorias.

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