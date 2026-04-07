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Confirmado: cuándo se venderán las entradas para el Superclásico entre River y Boca

River confirmó cuándo se venderán las entradas para el Superclásico con Boca en el Monumental.

 Este martes, el River le informó a sus hinchas cuándo podrán adquirir sus entradas para el Superclásico con Boca, que se jugará el domingo 19 de abril en el Monumental.

La venta general para este encuentro será, en primera instancia para los socios, que podrán ingresar al sistema virtual para asegurar su lugar el martes 14 de abril a las 10 de la mañana. Ese mismo día, pero a las 17 horas, le tocará a la categoría Somos River.

El jueves 16 de abril a las 10 de la mañana será el turno de los Vitalicios, que podrán confirmar su asistencia hasta el viernes 17 a las 17 hs. El Millonario remarcó que estos deberán ingresar obligatoriamente a RiverID para seleccionar su butaca.

River también brindó detalles de la venta de entradas para los encuentros que disputará ante Bragantino (miércoles 20 de mayo) y Blooming (27 de mayo) por Copa Sudamericana. La exclusividad será para los Socios con Tu Lugar en el Monumental, que tendrán una ventana del 7 al 8 de abril ante los brasileños y del 11 al 12 contra los bolivianos.

Luego de esos períodos, se abrirá la venta para los Socios regulares y los miembros de Somos River, que será el 11 de abril para Bragantino y el 13 para Blooming. A diferencia del Superclásico, se contempla la venta de un remanente para no socios, que se habilitará el 16 y 17 de abril.

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