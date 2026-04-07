Atentos: River tiene en su órbita a un delantero campeón del mundo con la Selección Argentina

La dirigencia de River ya se encuentra trabajando en el mercado de pases de mitad de año. La intención del Millonario es la de incorporar a un nuevo delantero. Uno de los principales apuntados es Giovanni Simeone, y en las últimas horas surgió el nombre de otro futbolista para ocupar esta posición.

River está interesado en Ángel Correa, jugador campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y que actualmente se encuentra en Tigres de México, club al que llegó a mediados del año pasado proveniente de Atlético de Madrid.

Más allá de este interés, la situación no es fácil ya que el futbolista tiene contrato con el conjunto mexicano hasta junio de 2030 y su salario es alto, por lo que si el Millonario lo quiere incorporar deberá hacer un esfuerzo económico para intentar equiparar su sueldo.

Además de esto, tendrá que hacer una inversión para comprar su pase. Esto se debe a que Tigres pagó 5 millones de dólares para quedarse con la totalidad de su ficha y es por eso que buscará recibir una cifra similar para desprenderse de una de sus principales figuras.

Desde su llegada al equipo mexicano, el argentino de 31 años lleva disputados un total de 43 partidos, en los que convirtió 19 goles y dio 7 asistencias.