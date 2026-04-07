Zambrano y Trauco vuelven al fútbol tras la denuncia por abuso sexual: firmaron con Sport Boys en Perú

Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron oficializados como nuevos jugadores de Sport Boys, tras más de dos meses sin equipo luego de su salida de Alianza Lima en medio de una causa judicial.

Ambos defensores se incorporarán por lo que resta de la temporada 2026, con el objetivo de reforzar a un equipo que atraviesa un momento delicado en la liga peruana, donde se ubica en el puesto 16° sobre 18 equipos y lucha por salir de la zona de descenso.

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%u270D%uFE0F Carlos Zambrano se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E36%uFE0F%u20E3#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/7YVp2IEJxk — Club Sport Boys Association (@sportboys) April 7, 2026

La llegada de Zambrano y Trauco fue anunciada a través de las redes sociales del club, que apuesta por la experiencia internacional de ambos jugadores para revertir la situación deportiva en el Torneo Apertura.

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%u270D%uFE0F Miguel Trauco se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E36%uFE0F%u20E3#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/zs93aoSeJb — Club Sport Boys Association (@sportboys) April 7, 2026

El tercer futbolista involucrado en la causa, Sergio Peña, ya había retomado su carrera previamente tras firmar con el Sakaryaspor, de la segunda división de Turquía.

Los hechos que derivaron en la denuncia se remontan al 18 de enero, cuando Alianza Lima disputó un amistoso ante Colo Colo en el marco de la Serie Río de la Plata.

Según la acusación, una joven argentina de 22 años se presentó junto a una amiga en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, donde se hospedaba el plantel peruano. En ese contexto, habrían ocurrido los hechos denunciados, que motivaron la intervención judicial.

La denuncia fue realizada inicialmente en Argentina, donde la mujer fue atendida en San Isidro y posteriormente en el Hospital Muñiz, donde se le practicaron estudios médicos y peritajes. Luego, la causa pasó a la Justicia uruguaya.

Tras la difusión del caso, Alianza Lima decidió apartar a los tres futbolistas del plantel profesional y posteriormente rescindir sus contratos.

Por su parte, Zambrano, Trauco y Peña negaron las acusaciones en su contra, mientras la causa continúa su curso en la Justicia.

Con este escenario, los tres jugadores vuelven a la actividad profesional en medio de un contexto judicial aún abierto.