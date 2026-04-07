Mourinho estalló tras el empate de Benfica y apuntó contra sus jugadores: "No hay hambre"

José Mourinho volvió a quedar en el centro de la escena tras el empate 1 a 1 de Benfica ante Casa Pia, resultado que dejó al equipo prácticamente sin chances en la lucha por el título de la liga portuguesa.

Con seis fechas por disputarse, Benfica quedó a siete puntos del líder Porto, una distancia difícil de remontar que desató la furia del técnico en conferencia de prensa.

"Me dicen que perdimos dos puntos en este partido. Yo diría que perdimos las últimas chances de luchar por el título", afirmó Mourinho, marcando el tono de una declaración cargada de críticas hacia sus dirigidos.

El DT reveló además que intentó hacer reaccionar al plantel durante el entretiempo: "Les hice un poco de matemáticas. No ganando este partido, la lucha por la liga se acababa".

Lejos de calmarse, el portugués profundizó su análisis con dureza: "Tuvimos 75-80% de posesión, algo absurdo, pero después de estar 1-0 arriba hay displicencia, no hay energía, no hay hambre".

Mourinho también cuestionó la mentalidad de algunos futbolistas: "Hay jugadores que, independientemente del dinero o los títulos, tienen hambre de ganar. Otros se toman la vida a la ligera y eso me entristece".

Incluso, dejó una frase contundente sobre su frustración en pleno partido: "Sentí que ya no quería que algunos jugaran más".

Conocido como "The Special One", Mourinho mantiene intacto su estilo directo tras más de dos décadas de carrera. En su etapa más exitosa, entre 2002 y 2010, conquistó dos Champions League con Porto y Inter de Milán. En los últimos años, su único título fue la UEFA Conference League con Roma en la temporada 2021-22.

En el encuentro ante Casa Pia fueron titulares los argentinos Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea, mientras que Gianluca Prestianni ingresó desde el banco.

El presente de Benfica abre interrogantes de cara al cierre de la temporada. Eliminado de la Champions y lejos de la pelea por el título local, en Lisboa ya se especula con una posible reestructuración del plantel bajo la conducción de Mourinho.