San Lorenzo debuta en la Sudamericana ante Recoleta: posible equipo y el regreso de Romaña

San Lorenzo de Almagro iniciará su camino en la Copa Sudamericana este miércoles desde las 19.00, cuando visite a Deportivo Recoleta en Asunción por la primera fecha del Grupo D, que también integran Santos y Deportivo Cuenca.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez se entrenó por la mañana y luego emprendió viaje hacia Paraguay con una formación prácticamente definida.

La principal novedad pasa por Jhohan Romaña. El defensor, una de las piezas clave del plantel, arrastraba una molestia que le había impedido entrenarse con normalidad, pero desde el lunes trabaja a la par del grupo y podría ser titular. En caso de no llegar en condiciones, su lugar sería ocupado por Guzmán Corujo.

Otra modificación en el equipo sería la salida de Mathías De Ritis, quien fue reemplazado en el entretiempo del triunfo ante Estudiantes de La Plata. En su lugar ingresaría Teo Rodríguez Pagano.

Por su parte, Luciano Vietto volvió a ser convocado tras perderse el último partido por una molestia muscular y viajará con el plantel, con chances de sumar minutos desde el banco.

En ofensiva, el tridente se mantendría con Alexis Cuello, Facundo Gulli y Nahuel Barrios, buscando comenzar el torneo internacional con un resultado positivo.

San Lorenzo intentará hacerse fuerte en un grupo competitivo y dar el primer paso en la Copa Sudamericana, con la ilusión de ser protagonista en el plano continental.

La probable formación de San Lorenzo vs. Deportivo Recoleta por Copa Sudamericana

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzmán Corujo, Lautaro Montenegro, Teo Rodríguez Pagano; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde; Facundo Gulli, Alexis Cuello y Nahuel Barrios. DT: Gustavo Álvarez