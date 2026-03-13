¿Se va al Barcelona?: el Cholo Simeone opinó sobre las polémicas declaraciones de Julián Álvarez

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, respaldó a Julián Álvarez, quien respondió "yo qué sé" ante una consulta acerca de su continuidad en el Colchonero.

"Hizo una declaración correcta el otro día, la vida es el día a día y nos está dando un montón", sostuvo en la conferencia de prensa previa al partido contra Getafe por la liga española.

Por otro lado, el Cholo cuestionó la labor de los periodistas españoles: "Le ganamos por 4-1 a Brujas y para ustedes el mejor fue Oblak, que paró dos pelotas importantes. El equipo quedó en segundo plano. Contra Barcelona, fue 4-0 y la parte importante fue si Griezmann se va o se queda. Ahora, al Tottenham 5-2 y todo está basado en Julián".

"Le dije a mi gente que íbamos a competir y lo estamos haciendo", cerró el DT argentino.

Previamente, el delantero se había referido a una posible salida a Barcelona: "Puede ser que sí, puede ser que no. Yo estoy feliz acá y trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido. En las redes sociales se habla mucho, pero son solo cosas que la gente dice".