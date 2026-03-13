Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

POLÉMICA

¿Se va al Barcelona?: el Cholo Simeone opinó sobre las polémicas declaraciones de Julián Álvarez

El entrenador Atlético de Madrid habló del futuro de Julián Álvarez en la previa del partido con Getafe por la liga española.

 Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, respaldó a Julián Álvarez, quien respondió "yo qué sé" ante una consulta acerca de su continuidad en el Colchonero.

"Hizo una declaración correcta el otro día, la vida es el día a día y nos está dando un montón", sostuvo en la conferencia de prensa previa al partido contra Getafe por la liga española.

 Por otro lado, el Cholo cuestionó la labor de los periodistas españoles: "Le ganamos por 4-1 a Brujas y para ustedes el mejor fue Oblak, que paró dos pelotas importantes. El equipo quedó en segundo plano. Contra Barcelona, fue 4-0 y la parte importante fue si Griezmann se va o se queda. Ahora, al Tottenham 5-2 y todo está basado en Julián".

"Le dije a mi gente que íbamos a competir y lo estamos haciendo", cerró el DT argentino.

Previamente, el delantero se había referido a una posible salida a Barcelona: "Puede ser que sí, puede ser que no. Yo estoy feliz acá y trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido. En las redes sociales se habla mucho, pero son solo cosas que la gente dice".

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Julián Álvarez