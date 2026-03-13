Alarmas en Boca: Exequiel Zeballos está en la mira de un grande de Italia

El contrato de Exequiel Zeballos vence a fin de año y su renovación es una de las mayores prioridades de Boca. Ahora, desde Italia aseguran que Napoli lo busca.

El Changuito está en charlas para la prolongación de su vínculo. Por ahora, no hubo novedades. Si no firma antes de junio, podrá empezar a negociar con cualqueir club a partir de julio.

En el Xeneize son optimistas respecto a la renovación, pero también saben que cuanto más se dilate el tema más equipos empezarán a hacer sondeos.

Medios italianos consignan que el equipo en el que Diego Maradona es leyenda podría iniciar gestiones a mitad de año, aunque si para ese momento el futbolista se encuentra en su último semestre de contrato, seguramente busquen comenzar negociaciones para que llegue en enero del 2027.

Actualmente, no hay avances formales pero las charlas entre el entorno del extremo y la dirigencia de Boca comenzaron. La relación con su representante es buena y confían en que no se irá libre a fin de año.