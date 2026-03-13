Incertidumbre por la Finalissima: la decisión de Conmebol y las propuestas de la AFA sobre la sede

Debido al, hasta hace unas semanas, inesperado conflicto bélico que se desarrolla en Medio Oriente, la Finalissima que la Selección Argentina y España iban a jugar en Qatar quedó seriamente comprometida.

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Como el tiempo corre, ambas partes se pusieron a buscar una nueva sede y, en las últimas horas, sorprendió la postulación de Madrid por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

A raíz de eso, en la AFA no quedaron convencidos de que la Furia dispute el encuentro en su país y el mismo Claudio Tapia expresó su deseo de que el Estadio Monumental albergue el cotejo .

En ese marco, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, viajó a nuestro país, se reunió con el Chiqui y tomó la decisión de bancar la postura de la entidad madre del fútbol argentino.

Muchas gracias, presidente @agdws, por tomarte el tiempo de visitar la Argentina para dialogar sobre la Finalissima.



Tuvimos una muy buena reunión de trabajo, donde conversamos e intercambiamos ideas durante una cena. pic.twitter.com/Hwsj8v8IzW — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 13, 2026

Mientras las negociaciones continúan, parece haber pocas alternativas. Una de ellas es que, tal como estaba estipulado, el choque entre campeones se dispute en otra parte de Europa.

Sin la posibilidad de contar con Wembley ni con la cancha de River, ambos ocupados el viernes 27 de marzo, desde esta parte del mundo proponen otro reducto en Inglaterra, Portugal o Italia.

Según informó TNT Sports, en nuestro país podrían ofertar que el formato cambie y sea con una serie de ida y vuelta, en la que cada seleccionado tenga localía asegurada.

Pero en caso de que la UEFA no acepte alguna de esas posibilidades, todo indica que el compromiso podría posponerse hasta nuevo aviso.

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Más allá de eso, en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni hay cierta preocupación, ya que, para fin de mes, tenía en la agenda este duelo y otro con Qatar, los cuales iban a ser los últimos antes del Mundial 2026. Por ahora, no hay definiciones.