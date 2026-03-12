Atentos: por qué la Finalissima entre Argentina y España no se podría jugar en el Monumental

Con Qatar descartado para albergar la Finalissima entre Argentina y España, debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la UEFA insiste con disputarla en el Santiago Bernabéu. En claro rechazo, Claudio Tapia, presidente de AFA, propuso el Monumental.

Esta noche, el Chiqui se reunirá con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para intentar mudar la definición a la cancha de River.

Sin embargo, surge un gran problema en el calendario. Más allá de que el Millonario no competirá el 27 de marzo como local, la cancha estará reservada por AC/DC.

Esta banda brindará su primer show justamente esa noche en el Estadio y dará dos conciertos más el 27 y 31 del mes.

Salvo que se modifique de fecha, algo improbable teniendo en cuenta los pocos huecos que hay en el calendario, y se postergue para la ventana de junio (entre el 1 y 9), la chance de que la Albiceleste y la Roja se crucen en el Monumental no será posible.