Tras la dura lesión de Gastón Hernández, San Lorenzo preguntó por el defensor de un grande del fútbol argentino

Un defensor con poco lugar en uno de los grandes del fútbol argentino podría llegar a San Lorenzo.

 Luego de lo que fue el empate entre Boca y San Lorenzo, los estudios médicos que le realizaron a Gastón Hernández confirmaron que sufrió la rotura ligamentaria del cruzado anterior de rodilla izquierda.

Ahora que el Ciclón perderá a su capitán por un lapso de entre 6 y 8 meses, por una cuestión reglamentaria tiene la posibilidad de incorporar a un reemplazante. Y ya apuntaron a un defensor.

La dirigencia se comunicó con el entorno de Agustín García Basso, zaguero de Racing que está relegado en la consideración de Gustavo Costas. Por el momento, no hubo ninguna oferta, ya que San Lorenzo consultaron condiciones.

Cabe destacar que el Ciclón tiene 10 días para cerrar la incorporación de un futbolista. En tanto, desde la Academia no tienen intenciones de negociar por el defensor.

Sn embargo, el futbolista de 33 años le dio el visto bueno a su entorno para poder marcharse, pero no le convence la cesión a préstamo, excepto que tenga obligación de compra. 

