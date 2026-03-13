El representante de Agustín García Basso reveló su desgaste con Racing y el interés de salir: "Quiere jugar en San Lorenzo"

Agustín García Basso está cerca de salir de Racing porque tras la dura lesión de Gastón Hernández, San Lorenzo está interesado en el defensor, que desea cambiar de aires. Su representante reveló que se "desgastó" la relación entre la dirigencia y el jugador.

"Tuvimos un acercamiento con San Lorenzo y estamos empezando a hablar a ver si se puede dar la posibilidad. Estamos con la intención de cambiar de aires y ver si se puede dar este pase. Perdió el terreno, hoy es el sexto central, hubo un desgaste durante este año y medio, pero todo va a depender del esfuerzo de San Lorenzo y ver lo que pretende Racing. La intención del jugador es tratar de ir a San Lorenzo", sostuvo el agente.

La intención del Ciclón es que se llegue a un acuerdo por un préstamo con cargo, aunque el representante explicó que la Academia "capaz lo quiera vender" y se sentarían a negociar.

Luego, Wajnsztejn develó detalles sobre el deterioro del vínculo entre Basso y la dirigencia: "Es un desgaste. Hemos pedido algunas cosas, no fue un pedido de incremento salarial, hemos pedido alguna modificación de cláusulas del contrato. Nunca cedieron, el jugador siente que el club no lo valora lo suficiente como para poder siquiera modificar la cláusula sobre la forma de cobro. Hoy ya es tarde para solucionarlo".

También, comentó que este problema está relacionado con propuestas incumplidas: "Ya cuando pasa dos o tres veces lo mismo, que prometen que el mercado que viene buscan la salida, tratando de que se sienta cómodo y después ves que no hay ninguna evolución positiva, es normal que la relación se desgaste".