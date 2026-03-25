El presidente de Lanús criticó la decisión de River de abandonar el Comité de la AFA: "No representas bien a tus socios"

Nicolás Russo, presidente de Lanús, criticó a la dirigencia de River por decidir abandonar el Comité Ejecutivo de la AFA: "No podes dejar vacíos los lugares, tenés que ocuparlos y pelear desde adentro".

"No veo mal discrepar con la conducción, pero a las reuniones tenés que ir, sino no representás bien a tus socios", sentenció sobre la dirigencia presidida por Stefano Di Carlo.

El Millonario anunció la medida en un comunicado oficial alegando "falta de mecanismos claros y previsibiles", luego de las diversas polémicas que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino en los últimos meses. Por el momento, nadie en el club anunció una marcha atrás en esta medida.

Cabe destacar que esta no fue la única crítica de Russo a sus colegas, ya que el dirigente también fulminó a Juan Sebastián Verón por la decisión de Estudiantes hacerle el pasillo de campeón a Rosario Central de espaldas.

"Fue una viveza de él, lo utilizó de motivador y para generar quilombo. Los árbitros ante la duda cobraban para Estudiantes porque todo el mundo estaba mirando eso", cerró.