Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

PICANTE

El presidente de Lanús criticó la decisión de River de abandonar el Comité de la AFA: "No representas bien a tus socios"

Nicolás Russo, presidente de Lanús, criticó la decisión de River de abandonar el Comité Ejecutivo de la AFA

 Nicolás Russo, presidente de Lanús, criticó a la dirigencia de River por decidir abandonar el Comité Ejecutivo de la AFA: "No podes dejar vacíos los lugares, tenés que ocuparlos y pelear desde adentro".

"No veo mal discrepar con la conducción, pero a las reuniones tenés que ir, sino no representás bien a tus socios", sentenció sobre la dirigencia presidida por Stefano Di Carlo.

 El Millonario anunció la medida en un comunicado oficial alegando "falta de mecanismos claros y previsibiles", luego de las diversas polémicas que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino en los últimos meses. Por el momento, nadie en el club anunció una marcha atrás en esta medida.

Cabe destacar que esta no fue la única crítica de Russo a sus colegas, ya que el dirigente también fulminó a Juan Sebastián Verón por la decisión de Estudiantes hacerle el pasillo de campeón a Rosario Central de espaldas.

"Fue una viveza de él, lo utilizó de motivador y para generar quilombo. Los árbitros ante la duda cobraban para Estudiantes porque todo el mundo estaba mirando eso", cerró.

Esta nota habla de:
1
El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales
Noticias

El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

5
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

Últimas noticias de River