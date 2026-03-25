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¿POCO?

Polémica: la AFA revela cuánto dinero ganará el campeón de la Copa Argentina 2026

La AFA anunció los premios que recibirán los equipos en esta edición de la Copa Argentina.

 Mientras se disputan los 32avos de final, desde la AFA confirmaron los premios económicos de la Copa Argentina 2026 y el dinero que recibirá el equipo campeón.

Cabe destacar que por participar, los 64 equipos clasificados tienen un ingreso asegurado. El mismo es de 12.100.000 de pesos por jugar su primer partido para los de Primera, mientras que los del Ascenso reciben 9.400.000. 

A partir de allí, el premio va incrementando a medida que pasan fases de hasta llegar al título.

Quien se consagre ganador de la edición de la Copa Argentina recibirá 69 veces menos que lo percibirá el club que gane la Copa Libertadores de este año.

Los premios económicos por ganar la Copa Argentina

  • Por participar (Primera División) - 12.100.000
  • Por participar (Ascenso) - 9.400.000
  • 32avos de final - 18.200.000
  • 16avos de final - 39.900.000
  • Octavos de final - 53.300.000
  • Cuartos de final - 66.600.000
  • Semifinal - 106.500.000
  • Final - 200.000.000
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