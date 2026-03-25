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La inesperada cláusula del Cuti Romero que lo acerca al Barcelona y al Real Madrid

El Cuti Romero firmó con el Tottenham un acuerdo que facilita su marcha al Atlético de Madrid, Barcelona o Real Madrid.

Cristian Romero atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. El Tottenham no sólo quedó eliminado de la Champions League, sino que también se encuentra en el puesto 17 de la Premier League, a un punto del descenso.

Mientras tanto, ya se conoce que su salida de los Spurs a mitad de año será una realidad. 

El defensor cambiará de equipo tras cuatro años en el equipo de Londres y este miércoles se desveló una cláusula especial de salida que lo acerca a los grandes clubes de España.

En su última renovación en agosto del 2025, el Cuti estableció un acuerdo de que por 60 millones de euros, tendría vía libre para ser fichado por el Atlético de Madrid, Real Madrid o Barcelona

De estos tres equipo, el Colchonero estuvo detrás de él los últimos mercados de pases y sería el principal favorito para quedarse con el jugador de la Selección Argentina.

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