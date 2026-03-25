Desde la dirigencia de River hablaron de la posible llegada de Nicolás Otamendi luego del Mundial: "Sabemos todos que..."

Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, reveló si Nicolás Otamendi puede sumarse después del Mundial 2026 al Millonario, teniendo en cuenta que su contrato con Benfica finalizará el 30 de junio.

"Sabemos todos que es hincha de River. Lo ha dicho, lo ha demostrado. Es un jugador de Selección Argentina, un jugador campeón del mundo, por supuesto que siempre es un jugador muy interesante para considerar", sostuvo.

"Pero vamos a ser respetuosos de los procesos, porque Nicolás está jugando aquí en Benfica y nosotros estamos en plena temporada. Todos sabemos el amor del hincha de River a Otamendi y de Otamendi hacia el club", dijo el dirigente a la prensa en medio de un Congreso en Portugal.

En tierras lusas ya se habían hecho eco de las declaraciones que el propio jugador había hecho, dejando en claro que no tenía resuelto su futuro una vez que finalizara contrato con Las Águilas.

Así las cosas, el interés pasó por saber si ya había existido algún tipo de comunicación entre River y el defensor. "No hablamos todavía. No está hoy arriba de la mesa la cuestión Otamendi. La verdad", cerró Villarroel.