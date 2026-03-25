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La probable formación de Argentina ante Mauritania en La Bombonera

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Mauritania con Lionel Messi como titular, mientras Lionel Scaloni define el equipo.

Juan Riera
Juan Riera

La Selección Argentina ya puso primera en el Predio Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni comienza a perfilar el equipo titular para el amistoso de este viernes frente a Mauritania en La Bombonera por Fecha FIFA.

Aunque el rival presenta un nivel inferior, el cuerpo técnico no quiere dejar nada librado al azar. Estos encuentros serán de los últimos antes del Mundial 2026, por lo que la idea es darle rodaje a la base titular.

En el arco estará Emiliano Martínez, una fija en el esquema de Scaloni. La defensa tendría a Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y una incógnita en el lateral izquierdo entre Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

En el mediocampo, el DT apostaría por una línea de cuatro con Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.

En la delantera, el capitán Lionel Messi será titular y estará acompañado por un nueve a definir: Julián Álvarez o Lautaro Martínez, quienes pelean por un lugar.

La probable formación de Argentina ante Mauritania

 Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

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