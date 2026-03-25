Vinícius bajó a Brasil del favoritismo para ganar el Mundial 2026

Vinícius Júnior fue contundente en la previa del amistoso ante Francia y aseguró que Brasil no es candidata al título de cara al Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"No queremos el favoritismo, queremos llegar a la Copa del Mundo como estamos llegando a los amistosos: con tranquilidad, paciencia y enfocados en lo que estamos trabajando", expresó el extremo del Real Madrid en conferencia de prensa.

El atacante de 25 años remarcó que la "Canarinha" no será favorita debido a su rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas, donde finalizó en la quinta posición, el peor registro de su historia. Sin embargo, dejó en claro el objetivo: ir en busca del sexto título mundial.

A pesar de bajar el perfil, Vinicius destacó la calidad del plantel brasileño, con figuras que se destacan en Europa como Raphinha (Barcelona), João Pedro (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United), Casemiro (Manchester United), Endrick (Olympique Lyon) y Estêvão (Chelsea) y por el momento, sin la presencia de Neymar.

"El protagonismo puede ser de cada jugador en cada partido. Yo no quiero ser goleador, quiero hacer mi trabajo y ser campeón", afirmó.

Además, el brasileño valoró el impacto de Carlo Ancelotti como entrenador del seleccionado, destacando su capacidad para interpretar el juego y adaptar el sistema a las características del equipo.

"Ancelotti entiende la forma en la que tenemos que jugar. Con tantos atacantes, claro que vamos a jugar a atacar", concluyó Vini, a quien conoce de su etapa en el Merengue.