River hoy: la gran cantidad de bajas que sufrirá Coudet cuando el Millonario retome los entrenamientos

Con tres victorias consecutivas, algo que a River no le sucedía desde hace mucho tiempo, el ciclo de Eduardo Coudet ingresó en un parate, producto del impasse en el Torneo Apertura.

Tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto, el DT Millonario le dio dos días libres a sus jugadores de cara a lo que se viene, para lo que se concentrarán dos días en Cardales, con sesiones de doble turno.

Quién es Gustavo Álvarez, el nuevo entrenador de San Lorenzo

"Hubiesen sido 15 días que nos hubiesen venido muy bien a todo el grupo para trabajar, pero es entendible. Con las convocatorias los jugadores se van y vamos a tratar de aprovechar con los que quedan y los días de cuando volvamos a estar completos", expresó el entrenador en la conferencia de prensa posterior al compromiso en Río Cuarto.

TODOS LOS JUGADORES QUE PIERDE COUDET POR LA FECHA FIFA

Los casos más recientes son los de Lucas Martínez Quarta y el uruguayo Matías Viña. El Chino fue convocado de urgerncia a la Selección Argentina por Lionel Scaloni como consecuencia de la lesión de Leonardo Balerdi. Por su parte, el lateral recibió el llamado de Marcelo Bielsa, quien ya lo había sumado a una prelista a principio de mes, para disputar los amistosos de Uruguay ante Inglaterra y Argelia.

A su vez, otros nombres también fueron citados: Marcos Acuña (Selección Argentina), Kendry Páez (Selección Ecuador) y Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Selección Colombia). Además, Ian Subiabre se sumó a la delegación de la Selección Argentina Sub-20.