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River hoy: la gran cantidad de bajas que sufrirá Coudet cuando el Millonario retome los entrenamientos

Entre jugadores lesionados y convocados, el Chacho afrontará los trabajos de doble turno con un plantel reducido.

Con tres victorias consecutivas, algo que a River no le sucedía desde hace mucho tiempo, el ciclo de Eduardo Coudet ingresó en un parate, producto del impasse en el Torneo Apertura. 

Tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto, el DT Millonario le dio dos días libres a sus jugadores de cara a lo que se viene, para lo que se concentrarán dos días en Cardales, con sesiones de doble turno

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"Hubiesen sido 15 días que nos hubiesen venido muy bien a todo el grupo para trabajar, pero es entendible. Con las convocatorias los jugadores se van y vamos a tratar de aprovechar con los que quedan y los días de cuando volvamos a estar completos", expresó el entrenador en la conferencia de prensa posterior al compromiso en Río Cuarto

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Los casos más recientes son los de Lucas Martínez Quarta y el uruguayo Matías Viña. El Chino fue convocado de urgerncia a la Selección Argentina por Lionel Scaloni como consecuencia de la lesión de Leonardo Balerdi. Por su parte, el lateral recibió el llamado de Marcelo Bielsa, quien ya lo había sumado a una prelista a principio de mes, para disputar los amistosos de Uruguay ante Inglaterra y Argelia.

A su vez, otros nombres también fueron citados: Marcos Acuña (Selección Argentina), Kendry Páez (Selección Ecuador) y Juan Fernando Quintero Kevin Castaño (Selección Colombia). Además, Ian Subiabre se sumó a la delegación de la Selección Argentina Sub-20.

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