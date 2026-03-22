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Con el VAR como protagonista, River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026

En un partido polémico, River Plate venció de visitante a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026.

River Plate venció 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 17.30 en el estadio Antonio Candini, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

INTENTÓ RIVER: A los 27 minutos del primer tiempo, Acuña disparó un tiro libre que pasó muy cerca del arco.

 

PENAL ANULADO PARA RIVER: sobre el final del PT, el árbitro cobró penal por una mano de Valenti. Tras revisarla en el VAR, cobró tiro libre ya que la acción fue afuera del área.

LA TUVO RIVER: Aníbal Moreno probó de afuera, el arquero rechazó y la defensa sacó el rebote casi en la línea.

GOL ANULADO PARA ESTUDIANTES: González convertía para abrir el marcador a los 11 minutos del segundo tiempo, pero el tanto fue anulado por offside tras la revisón en el VAR.

GOL DE RIVER: a los 25 minutos del ST, Montiel convirtió de penal tras un pisotón dentro del área a Driussi que fue confirmado por el VAR.


RIVER SENTENCIA EL PARTIDO: sobre el final del partido, Salas hizo el segundo tras un gran contraataque.



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