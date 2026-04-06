La increíble decisión del DT de Vasco Da Gama para enfrentar a Barracas Central por la Copa Sudamericana

Es una decisión que sorprende en los tiempos actuales, en los que nadie quiere dar un centímetro de ventaja. Pero Renato Gaúcho, entrenador de Vasco da Gama, resolvió no viajar a Buenos Aires para el partido del próximo martes por la Copa Sudamericana 2026 ante Barracas Central y convocó una delegación integrada mayoritariamente por juveniles Sub 20.

Los titulares habituales se quedarán en Brasil trabajando bajo sus órdenes, y el equipo brasileño que enfrentará al "Guapo" en el estadio de Banfield desde las 19 estará en manos del segundo ayudante de campo, Marcelo Sales. Pero todo esto tiene una explicación.

"No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega", manifestó Renato Gaúcho sobre el motivo de su decisión.

Por esto, la delegación que viajará a Buenos Aires estará compuesta por los juveniles Sub 20 Alison, Andrey Fernandes, Avellar, Bruno André, Breno Vereza, Gustavinho, Juninho, Philippe Gabriel, Ramon Rique, Samuel Jesus y Lukas Zuccarello. De ese grupo, solo tres debutaron en Primera División: Zuccarello, Avellar y Andrey Fernandes. También viajará el lateral uruguayo Puma Rodríguez, quien está suspendido en el torneo local y, por lo tanto, no le genera costo al equipo para el Brasileirao.



