Coudet va por un récord histórico en River tras ganar sus primeros cuatro partidos como DT

Es el comienzo soñado y, por el contexto en el que asumió, también inesperado. Porque Eduardo Coudet inició su ciclo como entrenador de River de forma inmejorable: dirigió cuatro y ganó cuatro, marca lo colocó en un grupo selecto de ocho técnicos del club que empezaron sus estadías de la misma manera.

El "Chacho" debutó el pasado 15 de marzo con una victoria por 2-1 frente a Huracán en Parque Patricios, mientras que cuatro días más tarde se impuso con contundencia 2-0 ante Sarmiento de Junín. Luego se llevó un triunfo por el mismo resultado ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, y este domingo goleó 3-0 a Belgrano en el Monumental.

Por lo tanto, estos resultados lo sitúan en un prestigioso lugar dentro de los libros de historia, ya que igualó la marca de Mostaza Merlo en 1989, de Juan Eulogio Urriolabeitia en 1972, de Didí en 1970 y de Arnoldo Watson Hutton en 1934, quien tiene el récord histórico con cinco triunfos consecutivos en el inicio de su ciclo.

Otros dos entrenadores comparten esta racha positiva pero con un asterisco: Ramón Díaz también obtuvo cuatro victorias al hilo, pero fueron en el inicio de su tercer ciclo, entre fines de 2012 y principios de 2013, y lo mismo pasó con José María Minella en 1963, en su segunda etapa.

Por eso, el próximo miércoles desde las 21.30 ante Blooming, en el estreno de River por la Copa Sudamericana, Coudet podrá llegar al quinto triunfo consecutivo y después enfrentará a Racing, en el Cilindro, donde tendría la posibilidad de romper esa histórica marca.