Deportivo Riestra eligió a su nuevo entrenador: la vuelta de un viejo conocido

Gustavo Tata Benítez ya no es más el director técnico de Deportivo Riestra. Y en su lugar lo reemplazará Guillermo Duró. El Malevo perdió este viernes ante Unión y junto a Aldosivi son los únicos que hasta el momento no ganaron en lo que va del campeonato.

En las 12 fechas que se llevan disputadas del Torneo Apertura, el conjunto de Pompeya acumula siete empates y cinco derrotas que lo ubican anteúltimo en la Zona A y 27º en la tabla anual. Justamente el miércoles será el debut en la Copa Sudamericana como local ante Palestino.

Deportivo Riestra y San Lorenzo, con el debut como técnico de Gustavo Álvarez, quedaron en deuda con un flojo empate

Guillermo Duró tiene 57 años, es ex futbolista y un conocido de la casa, porque dirigió al Malevo en otros dos ciclos: entre 2018 y 2020 y 2021-2022. Además, tuvo experiencia en el exterior, especialmente en Ecuador. Dirigió a Deportivo Cuenca y su último equipo fue Emelec, de que se marchó en febrero tras haber dirigido 24 partidos.

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A pesar de haber sacado a Emelec de la pelea por no descender en 2025, Duró no volvió a ser ratificado en el cargo del club ecuatoriano para esta temporada. La directiva encabezada por José David Jiménez tomó la decisión de no renovar el vínculo del DT argentino y eligieron a Vicente Sánchez para reemplazarlo.

Guillermo Duró es el nuevo director técnico de Deportivo Riestra.



Firma contrato hasta diciembre de este año, y se suma junto a Ariel Di Diego (Preparador Físico) y Pablo Pérez (Ayudante de Campo).



¡Bienvenido nuevamente, Guille! %uD83D%uDCAA pic.twitter.com/apVbusZtLy — Deportivo Riestra (@prensariestra) April 5, 2026

De esta manera, Duró ya tiene definido su futuro tras confirmarse un nuevo regreso para dirigir a Riestra, pero esta vez con un plus, ya que además del torneo Apertura, debutará en una competencia internacional: será el próximo miércoles 8 ante Palestino por la Copa Sudamericana.







