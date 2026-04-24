Racing recibe a Barracas Central con la necesidad de empezar a saldar una cuenta pendiente en el Torneo Apertura

A partir de las 21:30, Racing recibirá a Barracas Central por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, en un partido en el que debe ganar o ganar para seguir soñando con la chance de ingresar a los playoffs.

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Actualmente, la Academia marcha en el décimo puesto de la Zona B con 19 puntos y precisa una victoria para no depender de otros resultados de cara a la jornada pendiente que definirá a los 16 clasificados.

Pero además, en el medio de la crisis por la cual ganó uno de los últimos cinco compromisos y hace tres no festeja, el equipo de Gustavo Costas también necesita imperiosamente un triunfo para dejar atrás un pésimo registro estadístico.

Tanto es así que, en lo que va del campeonato, el elenco de Avellaneda solamente ganó dos veces en condición de local. La primera de ellas, en febrero ante Argentinos Juniors, mientras que la otra, hace más de un mes contra Estudiantes de Río Cuarto.

Luego, sumó un empate ante Independiente Rivadavia y cayó contra Rosario Central y frente a River. Además, tampoco pudo con Botafogo en su única presentación en casa que tuvo por la Copa Sudamericana.

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Cabe recordar que Racing y Barracas se enfrentarán con el arbitraje en campo de Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.