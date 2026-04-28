Barracas Central vs. Audax Italiano, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Barracas Central recibe hoy martes a Audax Italiano, desde las 21 en el estadio Florencio Sola, por la fecha 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El árbitro será el peruano Kevin Ortega, quien estará acompañado desde el VAR por Diego Haro.

El Guapo, octavo en la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, logró hacer pie en su debut absoluto en torneos internacionales empatando frente a Vasco da Gama y Olimpia.

Por su parte, Audax cayó 2 a 0 con el Decano en el debut pero luego consiguió un gran triunfo contra Vasco da Gama en Brasil. De ganarle a Barracas, los Audinos también escalarán a lo más alto del Grupo G.

En el plano local, Audax Italiano se encuentra 13° en la liga chilena con 11 puntos y está la borde de la zona roja.

Probables formaciones Barracas Central vs. Audax Italiano por Copa Sudamericana

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua

Audax Italiano: Tomás Ahumada, Marcelo Ortiz, Daniel Piña, Reimundo Rebolledo, Marco Collao Ramos, Vicente Zenteno, Michael Fuentes, Esteban Matus, Paolo Guajardo, Giovani Chiaverano y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema

Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Audax Italiano por Copa Sudamericana

El partido entre Barracas Central y Audax Italiano por Copa Sudamericana será televisado por ESPN 2. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.