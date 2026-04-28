Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

SIN MARGEN

Barracas Central vs. Audax Italiano, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Barracas Central y Audax Italiano juegan un partido clave por el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

Juan Riera
Juan Riera

Barracas Central recibe hoy martes a Audax Italiano, desde las 21 en el estadio Florencio Sola, por la fecha 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El árbitro será el peruano Kevin Ortega, quien estará acompañado desde el VAR por Diego Haro.

El Guapo, octavo en la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, logró hacer pie en su debut absoluto en torneos internacionales empatando frente a Vasco da Gama y Olimpia.

Por su parte, Audax cayó 2 a 0 con el Decano en el debut pero luego consiguió un gran triunfo contra Vasco da Gama en Brasil. De ganarle a Barracas, los Audinos también escalarán a lo más alto del Grupo G.

En el plano local, Audax Italiano se encuentra 13° en la liga chilena con 11 puntos y está la borde de la zona roja.

Probables formaciones Barracas Central vs. Audax Italiano por Copa Sudamericana

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua

Audax Italiano: Tomás Ahumada, Marcelo Ortiz, Daniel Piña, Reimundo Rebolledo, Marco Collao Ramos, Vicente Zenteno, Michael Fuentes, Esteban Matus, Paolo Guajardo, Giovani Chiaverano y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema

Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Audax Italiano por Copa Sudamericana

El partido entre Barracas Central y Audax Italiano por Copa Sudamericana será televisado por ESPN 2. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.

Esta nota habla de:
1
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

2
Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto
Noticias

Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto

3
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

Últimas noticias de Barracas Central